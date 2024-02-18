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大陸國台辦：金廈不存在禁止、限制水域

台灣新聞組／台北18日電
金門海巡隊驅離1艘越界的中國大陸籍漁船，對方在逃避查緝的過程中翻覆釀2死。(圖：金門海巡隊提供)
金門海巡隊驅離1艘越界的中國大陸籍漁船，對方在逃避查緝的過程中翻覆釀2死。(圖：金門海巡隊提供)

就陸籍「無船名」快艇14日在金門北碇島禁止水域內越界捕撈，後拒檢翻覆釀2死事件，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚聲明表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。她還喊話台方應盡快放船放人，做好善後工作，稱陸方保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

這是事件以來，大陸官方首次正式否認金廈之間存在禁、限制水域線。

本報系聯合報報導，據大陸國台辦17日深夜發布，朱鳳蓮表示，2月14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

朱鳳蓮說，「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

她說，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。台方應盡快放船放人，做好善後，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

馬英九昨出席華僑救國聯合總會新春團拜前受訪表示，這類事件在海上難免會發生，應該依法秉公處理；他也直指兩岸關係緊張的最大問題，就是政府和大陸不對話，這是非常不可想像的事，雙方有這麼多利益關係，不對話怎麼解決問題。

據台北中國時報報導，金門縣政府表示，有關類似水域的秩序維持應有賴兩岸有關當局共商討論，盼能以兩岸漁民生計為前提營造共好的發展環境。

金門區漁會理事長陳水義表示，陸方一直以來根本不承認有什麼「禁、限制水域」的界線，單方面認為金門地區也是屬於大陸的區域，且雙方漁區重疊，何來「越界」之說。

金門漁民說，金廈海域間「禁、限制水域」這條隱形的線，跟台海中線一樣，雙方都很有默契的遵守，陸方的公務船隻都不會輕易跨越，陸方之後如連海警船也頻繁越界，將造成兩岸緊張。

國民黨立委羅智強則建議，現在兩岸之間相互不信任，溝通斷絕，因此政府可以委託紅十字會等民間團體，協助兩岸之間溝通。因民間單位有一定彈性，可以避免兩岸間剛硬的處置方式。

馬英九 快艇 國民黨

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