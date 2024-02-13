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CSIS全球挺台報告：美應維持對台議題穩定 駁斥北京宣傳

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯。（美聯社）
國務卿布林肯。（美聯社）

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）13日發布「打造全球對台灣的支持」報告，比起訴諸民主團結或辯論台灣主權，學者們建議，強調特定利益與穩定，更有可能激發全球對台海局勢的關切；此外，面對即將到來的美國選舉，美國應維持對台灣議題的一致性和穩定，恪守長期奉行的「一個中國」政策。

CSIS報告指出，若美國要應對北京對台海和平日益增加的威脅，就要建立強大的聯盟，以支持台灣並對北京發出可信的嚇阻訊號。

拜登政府上任以來，重振與盟友的關係，並推動台海議題國際化，在各種雙邊和多邊的聯合聲明提及維持台海和平穩定的重要性。

國務卿布林肯（Antony Blinken）多次表示，台海為商業要道，超過一半的國際貨輪行經台海，台灣更掌握超過七成的晶片製造命脈，「全球每一個國家在確保維持台海的和平穩定，以及確保以和平方式解決兩岸歧見（不能以壓力、脅迫甚至動武解決），都有著好處。」這已成為拜登政府官員的談話要點。

布林肯本周將出訪德國參加慕尼黑安全會議，國務院官員13日簡報預告，與會焦點包含烏克蘭和中東，也會討論維持台海和平穩定的重要性。

CSIS邀請來自世界各國的專家開會討論，了解各方看待台灣和兩岸議題的立場，並提出建議。

報告發現，要擴大台灣與全球大部分地區的往來，聚焦特定利益比訴諸民主團結更有效，而辯論穩定比起辯論台灣主權更能吸引全球對安全的重視；華府應重點凸出台灣的和平繁榮直接影響到國際社會，台灣越被視為區域穩定與全球繁榮的核心，其他利害關係人就會做更多安全投資。

報告提到，有些國家受到北京敘事影響，認為台灣是中國內政，或者美國才是主動破壞的那一方，北京以時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為例，將美國描繪為「現狀破壞者」，指美國打台灣牌來傷害中國並維繫美國霸權。

報告提到，北京也對其他國家示警，稱美國要打造亞洲北約（包含建立澳英美三方安全夥伴關係AUKUS），並把這件事情與美國對台灣的支持連結起來，稱美國在亞洲擴張同盟會增加台海衝突的風險。

專家們提到，這些說法在全世界的影響力比想像中大，其他國家越是埋單，各國能為台海和平穩定做的貢獻和空間就越小，美國應該直接反駁，說明其維護台海和平穩定的行動，美國和其他國家也應該增加兩岸和台海議題的了解，避免受北京操弄。

報告提到，美國政府和國會支持台灣的立場，向來是外國對台立場的重要依據；隨著美國總統選舉逼近，美國領袖應持續公開闡明美國在台灣和平與穩定有著持久的利益，美國對台政策的不穩定會讓盟友舉步不前，放棄美國長期的一中政策則會讓盟友在協調台灣議題的合作上潑冷水。

拜登 布林肯 華府

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