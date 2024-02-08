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春節前夕 陸改編台語名曲「愛拚才會贏」 柔性呼喚統一

記者黃國樑╱台北8日電
歌詞中提及媽祖，鏡頭也出現媽祖的巨像。(視頻截圖)
歌詞中提及媽祖，鏡頭也出現媽祖的巨像。(視頻截圖)

解放軍東部戰區昨天發布一則MV，名為「回家才會贏」，是以多年前寶島歌王葉啟田的「愛拚才會贏」進行改編，由男聲在MV中以台語唱出，襯以解放軍的各種演訓以及台灣社會的生活鏡頭，歌詞呼喚台灣應該回歸祖國，而新華社也以「祖國統一，台灣當歸」下標。春節前夕，解放軍改以柔性的召喚，訴求國家統一。

新華社報導，一首「愛拚才會贏」催人向上，火遍海峽兩岸，我們同唱一首歌，唱出幾代人；不懈奮鬥的美好願景，日月逾邁，歲回律轉，值此新春佳節，東部戰區發布重磅MV，熟悉的旋律再次響起，我們攜手同唱一首歌，唱出你我共同的夙願。

報導附上完整的歌詞，其中還提到了台灣最主要的信仰對象媽祖，歌詞如下：一家未圓難免遺憾，一國未圓沒齒不忘；每日鋼槍泥漿，天蒼海茫茫，有魂有膽親像天兵將。家國可比為媽祖鎮波浪，要時起，禍時落，驅虎打狐，更得要教訓不孝郎。家和國安定，國圓家鼎興，回家才會贏。

報導最後並溫情呼喚，家是最小國，國是千萬家，愛拚，家和才會贏，愛拚，國圓才會贏，家圓，不願少一人，國圓，不能少一點，祖國統一，台灣當歸。

東部戰區「回家才會贏」MV，改編台語名曲「愛拚才會」。(視頻截圖)
東部戰區「回家才會贏」MV，改編台語名曲「愛拚才會」。(視頻截圖)

解放軍

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