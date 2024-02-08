赴陸團客突喊卡 國台辦批政治操弄 阻礙同胞交流

國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣有關方面幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴大陸遊作出規畫，但同時附加條件，始終都在政治算計。(本報資料照片)

交通部觀光 署昨突然宣布即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚以「答記者問」回應說，只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨 當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。

朱鳳蓮說，台灣民眾對組團到大陸旅遊期待已久，島內（指台灣）旅遊業界也一直呼籲民進黨當局早日解除禁令。去年8月以來，台灣有關方面幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴大陸遊作出規畫，但同時附加條件，始終都在政治算計。

陸委會昨透過新聞稿表示，台灣自去年8月以來一再呼籲陸方盡早開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，但陸方毫無正面回應，且刻意製造事端，不時對台灣施加軍事、經濟威脅，封殺台灣國際空間，「遏阻兩岸正常交流，更加劇兩岸人民心理隔閡」，致使台灣原本的良善提議無法推動。

國民黨表示，民進黨政府因意識形態多次阻攔兩岸民間交流，更增台灣本土旅行業者困擾與負擔，呼籲應站在民眾角度，不應將兩岸關係走上對抗與鎖國老路，更不應犧牲台灣觀光業者與人民利益。

民進黨發言人吳崢轉述賴清德 回應，觀光是雙方互動、互相釋出善意，很遺憾中國並未同樣釋放善意，賴對兩岸的態度仍是承諾不變、善意不變，盼可回到對等、友善狀態。