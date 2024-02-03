我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

台北燈節 上海參與成員層級降 副主任變處長

記者楊正海／台北3日電
2024台北燈節在西門町舉辦第一階段點燈，提前營造龍年氛圍。(記者葉信菉／攝影)
2024台北燈節在西門町舉辦第一階段點燈，提前營造龍年氛圍。(記者葉信菉／攝影)

台北燈節於2月2日至3月3日舉行，按往例台北市政府會邀請上海市官員訪台參與活動，但上海今年參訪層級降低，由副主任變處長，相關人士推斷恐與賴清德當選總統、兩岸關係未來不確定性增加有關。台北市長蔣萬安說，市府都尊重，也都是依照過去的慣例。

上海市派員參加台北燈節，相較去年，當時是由上海台辦副主任李驍東等6人赴台參加燈會。今年層級從台辦副主任可能會降為處長層級，由上海市台辦聯絡處長徐皓、秘書處處長邢彤、新聞處處長陳小勇領頭，在2月17到20日訪問台北。據指出，陸方訪台的名單，北市府報給陸委會，須經過陸委會核准。

上海團行程，除了賞燈還有市政參訪，據指出，蔣萬安在上海雙城論壇時，往上海老港生態環保基地，當地從一座垃圾掩埋場轉變成一座規畫完善的生態基地，市府預計安排上海團參訪福德坑環保復育公園。

知情人士說，代表團層級降低，除了賴清德當選總統後兩岸未來不確定性高，另外，對於赴台北參加燈節人士層級，其實過去陸委會對名單、層級、行程，一直有很多意見，例如在台行程，北市府被要求嚴格按表執行，甚至代表團臨時要更改，也須報核准。

市長蔣萬安說，市府都尊重，上海組團來，也有上海燈飾區，都依照過去的慣例，都是希望在疫情之後能夠參加台北燈節，也希望每一年規模愈來愈大，辦得愈來愈熱鬧。

另外，東京都主辦的全球城市永續網絡（簡稱G-NETS）資深主管國際論壇，昨天閉幕，北市府由發言人殷瑋及副發言人李政軒參加，東京都知事小池百合子也將於7日訪台，並拜訪北市府與蔣萬安會面、參訪市政。

殷瑋表示，去年G-NETS首長論壇中，副市長李四川曾代表蔣萬安邀請小池知事訪問台北，蔣當時因為會議撞上228紀念日，無法親赴東京。小池百合子將參訪北市災害應變中心，希望作為東京都防災的參考。

賴清德 疫情

上一則

校安新規…特定學生可直接搜書包 師正當管教免責

下一則

慰問台胞春節聯歡會 國台辦宋濤：美把台灣當牌打

延伸閱讀

東京都知事小池百合子將訪北市 2月7日與蔣萬安會面

東京都知事小池百合子將訪北市 2月7日與蔣萬安會面
周杰倫搶到大巨蛋演唱會頭香5月開唱？蔣萬安說話了

周杰倫搶到大巨蛋演唱會頭香5月開唱？蔣萬安說話了
盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題

盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題
被侯友宜稱讚將選2028總統？蔣萬安：侯巿長也加入人力銀行？

被侯友宜稱讚將選2028總統？蔣萬安：侯巿長也加入人力銀行？

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55

超人氣

更多 >
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事
買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失