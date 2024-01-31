陸民航路線出招 壓縮台防空預警時間

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，中國大陸取消飛行偏置措施，具有法律戰的意味。(本報資料照片)

台灣大選結束，中國大陸奪台邦交 國諾魯後，對台施壓再一樁，昨晚大陸民航局宣布取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線，W122、W123銜接航線由西向東運行，雖說是改善大陸民航擁擠航路，但在兩岸沒有協商對話下逕行宣布此措施，台灣防空預警時間恐進一步被壓縮。

年初台灣大選，被大陸視為「雙獨組合」的賴清德 、蕭美琴當選後，大陸對台施加力道一波接一波，民航航路更迭是最新一樁。一是當初表達「善意」的北向南西移偏置的特殊飛行措施取消，回到最初航線（緊貼海峽中線）飛行；二是啟用W122與W123銜接線，這兩條銜接線一是自福州起飛，一是自廈門起飛，均由西往東飛至臨近海線中線的M503航路後，再飛到台灣。

從軍事角度看，過去福州與廈門的直航班機飛行台灣是先繞飛一大圈才飛進台灣，台方極力反對W122與W123銜接線，就是擔心今後兩地飛機起飛後，直接往東飛抵海峽中線。

儘管早在2018年初，大陸國台辦發言人馬曉光已解釋W122和W123航線的垂直間隔與側向間隔等飛行技術安全無虞等，但在兩岸關係持續緊張下，大陸不再與台灣協商有關航線變更問題，不僅是進一步壓縮我空域應變時間，也讓台方部分人士擔憂新航線恐提供「木馬屠城」的機會。

國家政策基金會副研究員揭仲表示，取消飛行偏置措施並啟用W122、W123航線由西向東銜接M503航線後，由於M503離中線與台方在中線以東的限航區極為接近，使陸方民航機越過中線，甚至台方所畫設限航區的機率恐將明顯增加，不僅使中線被淡化，也形同用技術手段，否定台灣依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。

國防專家蘇紫雲表示，大陸片面宣布M503 南向航路偏西飛行措施，主要是政治考量，但由於航線貼近台海中線及台北飛航情報區，將形成國防的防空警戒與飛安威脅，尤以民航安全影響更明顯。

此外，美國「國會山莊報」一篇文章寫道，在台灣總統大選前後，幾乎每天都有氣球 飛入台灣空域，分析家認為，這是中國企圖削弱台灣獨立的最新行動一環。