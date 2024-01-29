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太平島碼頭整建完工 蔡英文是否登島受矚目

記者洪哲政、丘采薇／台北29日電
太平島碼頭整建 製表／洪哲政
太平島碼頭整建 製表／洪哲政

海巡署昨天證實，耗資台幣17億3766萬餘元(約5555萬美元)的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」已於本月完成改善工程，20日驗收通過，正式宣告竣工，目前施工人員、機具已撤出太平島工區，海巡署預計於今年內派出100噸巡防艇長駐太平島。至於近期是否舉行設施完工啟用儀式，並邀請蔡總統登島主持？海巡署說，工程完工啟用典禮正規畫中。

總統府發言人林聿禪昨晚表示，總統的公開行程若有排定，會循例發布行程通知。

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」計畫，預算原為2020年至2023年止，編列台幣16億4842萬餘元(約5270萬美元)，原預定去年9月完工，但因應工程缺失改善，行政院去年7月25日重新核定，工程增編8923萬餘元預算，計畫總經費修正為17億3766萬餘元，工期延至今年。

對工程進度，海巡署日前表示，整修工程業於去年10月30日竣工，並於今年1月20日驗收通過；工程完工啟用典禮刻正規畫中。

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」施工主要項目，包括一百噸級巡防艇避颱強化工程、四千噸巡防艦港側航道浚深、碼頭附屬設施強化工程及配合設施工程。另新建大、小型艦艇的水油電與助導航設施。同時將挖出的海砂於島上四周填土，尤其是西側與東側機場跑道頭、尾部的養灘作業。

檢視Google Earth更近衛星圖資顯示，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」除港灣浚深、防湧閘門與護堤工程外，另有數座艦用航油庫，島上已能同時供給航空與航海燃油。

由於太平島駐軍已完成防湧閘門的教育訓練，海巡署也表示，將視艦艇能量於今年度派遣一艘100噸級巡防艇進駐太平島。

太平島工程正式竣工，駐太平島大批施工人員去年11月起就陸續返抵台灣，最後一班剩餘工程器材本月6日起押運返台，據了解，該艘載運工程機具的貨輪駛出太平島海域後，曾遭遇美軍一艘神盾艦跟監一段時間。

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