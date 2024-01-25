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「台灣像第2故鄉」 王志安：雖言論自由的社會 很難暢所欲言

記者楊德宜／台北25日電
王志安在YouTube最新影片「台灣歸來話台灣」告白，台灣就像他的第二個故鄉，希望不要排斥像他來自中國大陸的異鄉客。（圖／取自「王志安」YouTube頻道）
王志安在YouTube最新影片「台灣歸來話台灣」告白，台灣就像他的第二個故鄉，希望不要排斥像他來自中國大陸的異鄉客。（圖／取自「王志安」YouTube頻道）

大陸央視前記者王志安日前在上脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，出現涉嫌歧視身心障礙者的言行，引起撻伐。他昨在YouTube發布最新影片「台灣歸來話台灣」時告白，他說，台灣就像他的第二個故鄉，希望不要排斥像他來自中國大陸的異鄉客。

王志安現在住在日本，日前以觀光簽證來台，卻上「賀瓏夜夜秀」節目「工作」，移民署確認違法，將註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。他昨晚發布最新影片，分享以自媒體身分採訪台灣大選，吐露心情。內容似為此次風波前錄製。

王志安在「台灣歸來話台灣」影片中表示，他這次大選來台採訪，感興趣想採訪的很多，包括馬英九、趙少康、柯文哲，有些明確表示不接受採訪，或推稱「現在不方便」，與他預期還有很大距離。

他說，台灣社會對於身分比較敏感，雖然他是受中共迫害，不得不流亡海外，但是他來自中國大陸身分，很多人聽到就害怕，選前說接觸他會掉票，選後說不能隨便接受他採訪。

王志安表示，台灣社會雖然是言論自由的社會，但是距離暢所欲言的言論社會還有一點距離。很多政治雷區，使得有價值衝突的時候很難暢所欲言。

「雖然這是一個可以人人講話的社會，但是如果你講的不好，你有可能遭受到非常大的懲罰」。王志安表示，大家還記得前總統馬英九選前接受德國之聲專訪，有人說馬英九影響10萬票；當今台灣社會，可以看到挑戰主流價值觀的言論，其實承受的後果滿可怕的。但他不怕也不在乎，他希望可以不等同中共視角的立場，也不等同台灣本土視角的立場，能對台灣重要的政治人物訪談。

他說，台灣對於他們這些流落海外的異鄉客來說，真的就像第二個故鄉，「因為它講中文，因為它到處都是小吃，依稀可以找到家鄉的味道」。

「我從中國離開之後，中文就是我的故鄉，中餐就是我的鄉愁，講中文的地方都是我們的故鄉」。王志安表示，台灣不要排斥他們這樣異鄉客，台灣的價值就是民主自由，民主自由的特點就是包容和開放，海峽兩岸之間肯定有政治歧見，「但不該波及到我們普通人身上」，來自中國大陸的人身上。

王志安表示，在台灣14天，感受到台灣人非常善良，也非常熱情。台灣有他們嚮往的政治熱度和生活方式，「台灣是我們鄉愁的寄託之地」。

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