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美眾院國會台灣連線2主席 率團訪台會蔡英文、賴清德

記者陳熙文、蔡晉宇／台北25日電
副總統賴清德（中）24日由駐美前代表蕭美琴（右）陪同，在總統府接見美台商業協會訪問團。（中央社）
副總統賴清德（中）24日由駐美前代表蕭美琴（右）陪同，在總統府接見美台商業協會訪問團。（中央社）

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」兩位共同主席昨天上午抵台，將於今天晉見蔡總統，並與總統當選人賴清德見面。賴清德近日接見外賓行程不斷，昨天不但接見美台商業協會訪問團，也與馬紹爾群島共和國新任總統海妮視訊談話。

外交部指出，包括共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員及民主黨貝拉（Ami Bera）眾議員偕重要幕僚一行五人，於1月24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

外交部表示，「訪團在台期間將晉見蔡英文總統及賴清德副總統暨總統當選人、接受外交部長吳釗燮款宴，並會晤副總統當選人蕭美琴、拜會我國國安外交部會及各界政治領袖，與我方就台美關係各項重要議題深入交換意見。」

外交部指出，眾議院「國會台灣連線」是美國國會與外國相關的次級團體中，規模最大且參與議員人數最多者。該連線共同主席更在台灣總統大選後，第一時間發布聯合聲明肯定台灣民主選舉成就。尤其今年適逢「台灣關係法」立法45周年，兩位共同主席連袂訪台，充分展現美國國會對台灣的共識與堅定支持。

美國代表團接力來台，賴清德近期也頻頻出席外交公務行程，為即將就任總統暖身，昨先偕副總統當選人、中華民國駐美前代表蕭美琴，接見美國前國務次卿柯拉克領銜的美台商業協會訪問團。

賴清德 眾議院 眾議員

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