我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

吐瓦魯傳大選後與台斷交 陸將提人工島計畫是誘因？

台灣新聞組／台北22日電
吐瓦魯傳將與台灣斷交，可能是因為中國大陸提出「人工島計畫」拉攏該國；圖為吐瓦魯前外長柯飛（前）曾站在海裡發表聯合國氣候峰會（COP26）演說，希望世人注意海平面上升將淹沒吐瓦魯的問題。（路透）
吐瓦魯傳將與台灣斷交，可能是因為中國大陸提出「人工島計畫」拉攏該國；圖為吐瓦魯前外長柯飛（前）曾站在海裡發表聯合國氣候峰會（COP26）演說，希望世人注意海平面上升將淹沒吐瓦魯的問題。（路透）

中華民國太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受媒體訪問時表示，吐瓦魯國內傳出可能會在大選之後跟進諾魯外交轉向，承認中華人民共和國。

本報系聯合報報導，中華民國外交部說，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。但是學者呼籲，政府應盡快進行查證，向民眾說明情況。

據「澳洲人報」指出，潘恩鈕受訪時表示，吐瓦魯的消息人士透露，吐國可能在1月26日大選後，跟隨諾魯承認中華人民共和國；他呼籲澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。

然而，外交部長吳釗燮日前接受「澳洲人報」專訪時表示，「我國與太平洋三友邦邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向我重申兩國堅定邦誼，台灣也將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題上與吐國共同合作。」

外交部也表示，吐瓦魯的總督、總理、外交部長等政府高層，以及國會議長、還有朝野各界政要，在順利完成民主選舉後，曾致賀總統及副總統當選人，並重申持續堅定護守兩國邦誼的立場。

對於吐瓦魯可能出現斷交風險，涉外人士表示，吐瓦魯大使直接在外媒報導中透露外交轉向的訊號，其舉動有些「突兀」，相關的發言有待進一步查證，不排除是想透過類似發言，向澳洲爭取支援。

政大國際事務學院副院長盧業中呼籲政府應盡快查證，向民眾說明情況。他並提醒執政黨，在面對斷交風險時，不該抹煞「中華民國」，一來賴清德才剛當選中華民國總統，二來賴承諾要延續蔡政府路線、維持現狀，不該在出現斷交的時候，就否定中華民國。

據台北中國時報報導，台灣與吐瓦魯邦誼可能生變，原因在於大陸可能再次提出「人工島計畫」，企圖拉攏吐瓦魯。台灣另外兩個南太平洋邦交國，馬紹爾群島和帛琉皆屬於「氣候難民國家」，同樣深受氣候危機的影響。

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）表示，「填海計畫對吐瓦魯人的生命和生活很重要，希望填到海拔5至10公尺，即使海平面上升也能讓所有吐瓦魯人居住」。但填海計畫需要大筆資金。吐瓦魯資源匱乏，土地貧瘠，被聯合國列為不發達國家之一，填海計畫資金只能依賴外援。

2019年吐瓦魯舉行大選時，親台灣的索本嘉（H.E. Enele Sopoaga）敗選，就引發人們對新總理將與台灣斷絕關係、轉而支持北京的擔憂。時任吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）2019年透露，當時有陸企曾接觸吐瓦魯，稱有意合作約4億美元的人工島計畫，但吐瓦魯保證，吐國將維持雙方外交關係並承認台灣。不過，太平洋島國索羅門群島在幾天後就外交轉向。

中華民國 澳洲 諾魯

上一則

陸擬再砍關稅減讓 點名34項農漁品 放話不排除終止ECFA

延伸閱讀

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作
黑白集／斷交變得無足輕重 吳釗燮的「勛績」

黑白集／斷交變得無足輕重 吳釗燮的「勛績」
諾魯斷交扯2758號決議文 AIT駁：不涉決定台灣地位

諾魯斷交扯2758號決議文 AIT駁：不涉決定台灣地位
諾魯突襲式與中華民國斷交 美：令人失望的決定

諾魯突襲式與中華民國斷交 美：令人失望的決定

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
圖為蔡英文（左）與諾魯總統昆洛斯合照。（本報資料照片）

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

2024-01-15 01:06
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
紅衫軍運動是施明德在2006年8月12日發起，當時以「百萬人民反貪倒扁運動」為名，號找群眾迫涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。(本報資料照片)

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

2024-01-14 17:52

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭