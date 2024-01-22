吐瓦魯傳大選後與台斷交 陸將提人工島計畫是誘因？

吐瓦魯傳將與台灣斷交，可能是因為中國大陸提出「人工島計畫」拉攏該國；圖為吐瓦魯前外長柯飛（前）曾站在海裡發表聯合國氣候峰會（COP26）演說，希望世人注意海平面上升將淹沒吐瓦魯的問題。（路透）

中華民國 太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受媒體訪問時表示，吐瓦魯國內傳出可能會在大選之後跟進諾魯 外交轉向，承認中華人民共和國。

本報系聯合報報導，中華民國外交部說，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。但是學者呼籲，政府應盡快進行查證，向民眾說明情況。

據「澳洲 人報」指出，潘恩鈕受訪時表示，吐瓦魯的消息人士透露，吐國可能在1月26日大選後，跟隨諾魯承認中華人民共和國；他呼籲澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。

然而，外交部長吳釗燮日前接受「澳洲人報」專訪時表示，「我國與太平洋三友邦邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向我重申兩國堅定邦誼，台灣也將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題上與吐國共同合作。」

外交部也表示，吐瓦魯的總督、總理、外交部長等政府高層，以及國會議長、還有朝野各界政要，在順利完成民主選舉後，曾致賀總統及副總統當選人，並重申持續堅定護守兩國邦誼的立場。

對於吐瓦魯可能出現斷交風險，涉外人士表示，吐瓦魯大使直接在外媒報導中透露外交轉向的訊號，其舉動有些「突兀」，相關的發言有待進一步查證，不排除是想透過類似發言，向澳洲爭取支援。

政大國際事務學院副院長盧業中呼籲政府應盡快查證，向民眾說明情況。他並提醒執政黨，在面對斷交風險時，不該抹煞「中華民國」，一來賴清德才剛當選中華民國總統，二來賴承諾要延續蔡政府路線、維持現狀，不該在出現斷交的時候，就否定中華民國。

據台北中國時報報導，台灣與吐瓦魯邦誼可能生變，原因在於大陸可能再次提出「人工島計畫」，企圖拉攏吐瓦魯。台灣另外兩個南太平洋邦交國，馬紹爾群島和帛琉皆屬於「氣候難民國家」，同樣深受氣候危機的影響。

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）表示，「填海計畫對吐瓦魯人的生命和生活很重要，希望填到海拔5至10公尺，即使海平面上升也能讓所有吐瓦魯人居住」。但填海計畫需要大筆資金。吐瓦魯資源匱乏，土地貧瘠，被聯合國列為不發達國家之一，填海計畫資金只能依賴外援。

2019年吐瓦魯舉行大選時，親台灣的索本嘉（H.E. Enele Sopoaga）敗選，就引發人們對新總理將與台灣斷絕關係、轉而支持北京的擔憂。時任吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）2019年透露，當時有陸企曾接觸吐瓦魯，稱有意合作約4億美元的人工島計畫，但吐瓦魯保證，吐國將維持雙方外交關係並承認台灣。不過，太平洋島國索羅門群島在幾天後就外交轉向。