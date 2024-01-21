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包道格建議 華府當兩岸傳話者協助溝通

記者廖士鋒／綜合報導
前美國在台協會台北辦事處長包道格認為，兩岸可以透過華府居間扮演傳話者角色，展開溝通。(本報資料照片)
前美國在台協會台北辦事處長包道格認為，兩岸可以透過華府居間扮演傳話者角色，展開溝通。(本報資料照片)

總統大選結果底定後，兩岸官方能否在未來四年重啟溝通，成為各界關注的焦點。美國在台協會台北辦事處前處長包道格認為，兩岸可以透過華府居間扮演傳話者角色，展開溝通。

「香港全球化中心」19日舉辦網路研討會，邀集美中台關係學者專家討論選後兩岸關係。港媒南華早報指出，包道格主張北京和台北之間加強溝通，華盛頓有可能成為北京和台北之間的「傳話者」，從現在到賴清德5月就職，可能是在「值得信賴的中間人」幫助下重新建立溝通的好時機，以傳達北京和即將上任的賴清德雙方的觀點。

對於之後的兩岸局勢，南華早報援引一位不願具名的北京前官員說法指出，「（賴清德）上台後，兩岸關係肯定不穩定，因為他會演戲，配合美國攻擊大陸，採取『去中國化』行動」，但面對台灣輿論和立法院以及華府牽制，賴清德可能不得不收回先前的言論，因為華府不會歡迎另一個『麻煩製造者』，此次美國代表團目的即是「警告賴清德不要把事情搞砸。」

大陸中國社科院台研所所長朱衛東18日即表示，賴清德的「台獨」執念與幻想，必然進一步加劇原已缺乏互信的兩岸緊張關係，強化對立對抗必然使兩岸關係的不確定、不穩定因素大幅增加，意外失控的風險也會顯著上升。

此外，美國在台協會主席羅森伯格日前說，聯合國2758號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，疑似重拋「台灣地位未定論」，引起議論。大陸全國政協旗下人民政協報刊文指出，羅森柏格的闡述是「半裝傻半無知」，強調她曲解決議內容；另一官媒人民日報則發文要求個別國家停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

另外，大陸駐美公使徐學淵18日強調，美國總統拜登在台灣選後再次公開表示美國不支持「台灣獨立」，她重申「期待美方以實際言行履行承諾」。

賴清德 華府 拜登

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