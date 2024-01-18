觀察站／台大選後北京放軟 中美共管台獨觀察賴

台灣總統大選賴清德勝選，各界普遍感覺北京選後反應出乎預料的平靜。（本報資料照片）

總統大選甫落幕，一場美中新博弈已開局。美方派代表團來台與總統當選人賴清德 親自溝通，美國國務卿布林肯祝賀賴當選是「對民主的有力肯定」，但也傳達美國與全球各國關切台海和平穩定，重申美總統拜登「不支持台獨」的立場。

選舉結果揭曉後，儘管大陸民間再度湧現「武統」、取消惠台政策等聲浪，但過去幾天除了人口不到1萬3000人的諾魯與台灣斷交，各界普遍感覺北京選後反應出乎預料的平靜。

大陸國台辦在台灣大選後第一場例行記者會，作為選後觀察北京對台政策的風向標，特別的是，相較於選前幾次記者會都如同「批賴大會」，國台辦選後第一場記者會在談及相關議題時，調子卻明顯放軟，雖多次示警「台獨」的危害，但也未再「創造新詞」批賴。

中美在台灣總統大選後，雙方都在重新表達、確認既有立場，包括中方強調台灣是中國核心利益中的核心、美方重申「一中政策」立場不變。站穩立場之餘，中美之間小動作不斷，都在新情勢下試水溫。

賴清德曾在立法院宣示自己是務實台獨工作者，以及他在競選總統期間定義台獨就是「中華民國 和中華人民共和國互不隸屬」等言論，都引發軒然大波，最後還是蔡總統親上火線收拾善後。

不過，賴清德已是中華民國第16任總統當選人，即將承擔重責大任，以後不能繼續躲在蔡英文 背後。

距離五二○就職尚有一百多天，賴清德已經沒有蜜月期，美方在觀察賴能否延續蔡英文路線，甚至拿出更柔軟身段面向中國；中方緊盯台獨工作者會否現形、抑或賴會釋出更多善意，中美共管台海風險和台獨是現在進行式，對賴清德聽其言、觀其行。

展望未來四年，兩岸春暖花開的機會不大，但若彼此能秉持理性克制，兩岸還是有機會躲過部分人士所預言的「兵凶戰危」，這也正考驗著雙方領導人的智慧。