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台灣大選後拜登說不支持台獨 國台辦：望美方落實

記者陳政錄／北京即時報導
總統拜登13日在離開白宮前往大衛營時被媒體問及台灣選舉結果的看法，他表示「不支持台灣獨立」。(美聯社)
總統拜登13日在離開白宮前往大衛營時被媒體問及台灣選舉結果的看法，他表示「不支持台灣獨立」。(美聯社)

台灣2024總統大選後，拜登總統表示「我們不支持台灣獨立」，但美方也派高級代表團訪台。對此，中國國台辦發言人陳斌華17日在記者會上說，拜登多次表示堅持「一個中國政策」，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」、「一中一台」，希望美方將上述表態落到實處。

陳斌華說，我們注意到美方有關表態。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要最敏感的問題。

他說，無論是在峇里島還是在舊金山，拜登多次表示堅持「一個中國政策」，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」、「一中一台」。希望美方將上述表態落到實處。

對於美方高級代表團訪台，陳斌華重申，無論選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的基本事實。

陳斌華說，「一個中國原則」是國際關係基本准則和國際社會普遍共識，也是中美關係政治基礎。我們堅決反對任何外部勢力以任何藉口干涉中國內政。我們堅決反對美國與「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。

他表示，我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，將不支持「台獨」的承諾落到實處，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

拜登 舊金山

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