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新聞評論／美國管控、諾魯突襲 賴清德路線災難可期

聯合報社論
蔡英文總統(站立者)表示，美方在台灣大選後就派遣跨黨派資深代表團訪問台灣，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。(取材自總統府官網)
蔡英文總統(站立者)表示，美方在台灣大選後就派遣跨黨派資深代表團訪問台灣，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。(取材自總統府官網)

務實的台獨工作者賴清德當選總統，美、中皆迫不及待出手。美國立即派高階代表團赴台，名為溝通美方立場，實為「管控」兩岸風險。中共更趁美方代表團還在台，便迅雷殺出，奪走台灣邦交國諾魯。賴清德勝選的那一刻，兩岸凶險開始升級；他的暴衝紀錄歷歷在目，糟到要美方親自耳提面命。

這場選舉，四成挺綠的民眾決定了台灣未來四年走向，六成支持政黨輪替和兩岸和平的民眾被迫共同承擔後果。危機的解方，鑰匙仍在賴清德手裡。賴清德選前誇口，他當選，兩岸戰爭的風險最低，中共才會改變兩岸政策。這種發言，以為世界是圍繞著他在旋轉，傲慢到了極點。在當選感言中，他強調，他將用交流取代圍堵、對話取代對抗，達到和平共榮的目標。但當天，美國總統拜登奉送賴清德一句話：我們不支持台獨。至於中共，諾魯突襲只是前菜，軍事和經濟反制將接踵而至。

選前，中共中聯部長劉建超早一步赴美，向美畫出紅線，商討如何管控台灣選後的中美關係。美國要求中共，不應對台軍事施壓，並派出代表團來台與賴清德當面溝通，擺明是要管控兩岸緊張情勢。中共則先祭出外交攻勢，一手打臉賴清德遵奉的蔡英文路線，另一手在南太平洋戰略競爭向美國示威，也讓美國協助台灣鞏固邦交與國際地位的《台北法案》變成壁紙。

但舉世皆醒，賴清德獨醉。2000年陳水扁就職時還謹慎作出「四不一沒有」的宣示，稱願以最大善意與大陸對話；後來膽子大了，才胡亂衝撞變成麻煩製造者。而賴清德尚未當選即放話，他若當選中國就有機會檢討其對台政策；當選時又自誇「這是民主陣營第一場勝利」、「抵抗了外力介入」。這除暴露他對中共的驚人無知，對台灣安全也極輕率。其談話，與蔡英文當年稱「如果打好選舉，連中國都會朝民進黨方向來調整」，如出一轍。結果，中共確實調整了方向，導彈、軍機和航母都對準台灣而來。賴清德尚未就職，中共已開始「修正」對台政策了。

尤其，賴清德把其勝選視為台灣人民選擇民主、拒絕威權，成功抵禦外部勢力介入，演說流露出高亢的抗中情緒。選前賴清德蔑指中華民國（憲法）是神話和災難，選後雖改口將依中華民國憲政體制維持現狀；但如果他拒絕承認憲法一中，只想借殼一用，兩岸仍無可能交流對話，台海也不可能和平穩定。何況蔡英文上任時就如此宣示，中共視為未完成的答卷；賴清德學舌照抄，更不可能完成答卷。

賴清德在軍事、外交和經貿，都將面臨比蔡英文更嚴酷的考驗。賴清德應思考葛來儀等三位美國學者的建議：有效的嚇阻，必須具備可靠的「威嚇」和「保證」。蔡、賴只強調威嚇，包括天價軍備、青年延役和全民巷戰等，卻缺乏可靠的保證。葛來儀等人還建議，賴清德應凍結台獨黨綱，讓維持現狀的承諾更具可信度。

此外，賴清德應以某種形式讓習近平相信兩岸仍有和平統一的可能。這其實不難，只要宣示：如果兩岸的政治和經社條件逐漸趨近，人民的參政權、財產權、公民權獲得完整保障，兩岸便可進一步坐下來商討和平統一的目標和前景。否則，對習近平而言，若和平統一絕望，就只剩武統一途了。

賴清德必須嚴肅看待六成力挺兩岸和平的民意，這是支持兩岸對話與和平的重要支撐。蔡英文執政，外交崩盤、兵凶戰危、經貿風暴隱現；賴清德很難再這樣拖過四年。時間不多，請拿出可靠的保證吧！

賴清德 中共 蔡英文

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