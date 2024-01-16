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賴清德勝選 美智庫學者：台海短期穩定 長期變數多

中央社／紐約16日電
美國智庫學者預期，民進黨總統候選人賴清德勝選，中方短期不會有大動作。（美聯社）
美國智庫學者預期，民進黨總統候選人賴清德勝選，中方短期不會有大動作。（美聯社）

但若雲等美國智庫學者預期，民進黨總統候選人賴清德勝選，北京除持續對台施壓外選擇有限；然而為穩定美中關係，中方短期不會有大動作，長期則面臨川普是否重返白宮等變數。

賴清德13日以逾40%得票率當選總統，民進黨打破1996年台灣實施總統直選以來沒有政黨能連贏超過2次的「8年魔咒」。新一屆立法院沒有任何政黨席次過半，國民黨以52席躍居國會第一大黨，民進黨執政將面對國會「朝小野大」局面。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）轄下亞洲社會政策研究所（ASPI）今天舉辦視訊研討會，邀請身在紐約、台北、歐洲等地的專家解讀台灣大選結果及影響。

ASPI執行主任但若雲（Rorry Daniels）說，賴清德勝選感言強調維護台海和平，依照中華民國憲政體制維持現狀，是在就職前訴求穩健的重要訊息。北京則要處理內部經濟困局，也不想讓台灣成為美國總統大選焦點，因而對台灣大選結果反應淡定。

南太平洋島國諾魯15日宣布與中華民國斷交，與中華人民共和國恢復邦交，被視為是北京持續且加強對台施壓的舉措。

身在紐約的但若雲說，北京無法和有台獨黨綱的民進黨合作，把自己逼到死角，處理兩岸關係時除在政治、軍事、經濟面施壓外選擇有限。誘使相對小的開發中國家諾魯改變外交承認，是影響最輕的選擇。

長期而言，但若雲擔心，未來幾年一旦賴清德自認再怎樣都無法滿足北京，他管控黨內台獨基本教義派的能力，及北京是否認定他的教育、經濟政策在推動兩岸永久分裂，將成為更重要的決定因素。此時雙方都在主觀解讀對方作為，兩岸關係將更不穩定。

她說：「我對2024年沒有重大危機抱持審慎樂觀，但長期來說，部分趨勢的惡化將危害台海和平穩定。」

ASPI中國分析中心（CCA）台灣事務資深研究員高喜明（Simona Grano）呼應但若雲表示，北京在兩岸關係上框限自己，很難跳脫。但中共總書記習近平仍想穩定美中關係，短期會避免對台做出過激行為，持續觀望前美國總統川普是否勝選，因為這攸關美國對全球其他地方的承諾。

身在瑞士的高喜明說，北京不斷壓迫台灣，企圖影響選民，反而強化台灣保護實際獨立的渴望。中華民國、台灣原本是壁壘分明的民族主義派別，結果合流，與中國大陸漸行漸遠，北京未來必須面對如此趨勢，這某種程度是北京一手造成的。

身在台北的華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）訪問研究員宋文笛認為，台灣大選結果可能促使北京調整對台作為。

他說，這次民進黨勝選差距縮小且失去國會多數，北京如認為加強施力，足以讓未來4年的台灣選舉翻盤，就可能持續對台施壓；北京如自認即使極力防止，民進黨仍連3次贏得總統大選，也許會調整對台工作對象。賴清德受民進黨內提倡台灣主體意識的派系信任，將是與北京合作更強力的談判對象，且不會受太大的國內反彈。

身在法國的ASPI中國分析中心外交政策資深研究員陸克（Philippe Le Corre）說，蔡英文總統執政初期不被看好，事實證明維護台海現狀做得很好，但從諾魯斷交可見，賴清德不易延續蔡英文路線。立法院之後將有政黨結盟，也可能讓北京有直接或間接影響台灣的機會。

民進黨 賴清德 中華民國

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