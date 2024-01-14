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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

台灣「反抗」中國選出賴清德 美主流媒體觀選：台海緊張恐持續

記者胡玉立／綜合報導
國際媒體13日晚在總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴的國際記者會上提問。(記者許正宏╱攝影)
國際媒體13日晚在總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴的國際記者會上提問。(記者許正宏╱攝影)

美國主流媒體與學者專家對台灣總統大選揭曉紛紛撰文分析，強調台灣主權的民進黨擊敗主張恢復與中國接觸的反對黨，對未來兩岸局勢的影響。

華爾街日報報導，華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)資深研究員孫韻表示，「預計北京將以強硬態度面對賴清德」。北京聯合大學台灣研究所教授李振廣表示，這結果對台海和平穩定來說，「顯然不是好消息」；兩岸關係前景極其黯淡，「對抗和衝突可能成為常態」，對兩岸民間交流造成極負面影響。

紐約時報報導，台灣國立中山大學政治系教授郭育仁表示，「即使賴清德堅持蔡英文路線，也不會改變中國國家主席習近平加速解決『台灣問題』步伐的思路，他對賴清德新政府的施壓力道，將比蔡英文執政八年期間還大。」

與此同時，台美關係也面臨不確定性。美國在中國壓力下，誓言繼續支持台灣，包括軍售在內。但西肯塔基大學政治學教授芮宗泰(Timothy Rich)認為，「國會與政府分裂，可能讓軍購案和軍事改革更難過關，導致美台關係緊張。」

紐時指出，賴清德當選，明顯是台灣自治的反抗行為，證明北京藉由經濟及海空軍事騷擾對台施壓，只會增強台灣保護其事實獨立、超越中國巨大陰影的意願。聖地牙哥加州大學教授謝淑麗(Susan Shirk)表示，「更強硬的做法並未奏效；這就是台灣的政治現實。」

但中國改變看法的可能性很小。北京聯合大學台灣研究教授朱松嶺表示，「賴清德是個衝動且帶有政治偏見的人物，不能排除他任期內出現不可預測和未知事態發展的可能性。這恐怕非常危險。」

華盛頓郵報也指出，北京已明確表達對賴清德的厭惡，認為他的台灣主權看法是「分裂分子」，會給兩岸關係帶來嚴重危險。北卡羅來納州戴維森學院(Davidson College)教授任雪麗(Shelley Rigger)表示：「中共領導層肯定會說賴清德比蔡英文更糟糕；對蔡英文幫助很大的一件事是她的極端穩定性，但賴清德的政治競選背景讓他更有可能夸夸而談，削弱他穩定傳達訊息的能力。」

有線電視新聞網(CNN)引述台灣國立政治大學教授南樂(Lev Nachman)的話表示，中國不無可能在未來幾天和幾周內，加大對台經濟和軍事壓力以表達不滿，或等賴清德上任後採取更強回應；「現在或今年稍晚，中國有可能多次因民進黨勝選而掀起波瀾。」

不過，南樂強調，「民進黨執政不代表中國就會發動戰爭；過去八年中國顯然對民進黨執政感到不舒服，但並未導致戰爭；他們已找到了不怎麼舒服的中間立場。我們希望，即使賴清德當選總統，也能持續保持這樣的沉默，毋須開戰。」

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賴清德 蔡英文 民進黨

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