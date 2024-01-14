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美中台緊張局勢猶在 學者籲：謹慎…別踩紅線

記者張文馨╱華盛頓報導
前美國在台協會台北辦事處長包道格。(本報資料照)
前美國在台協會台北辦事處長包道格。(本報資料照)

針對接下來美中台關係的發展，美方學者如甘思德表示，緊張局勢會一直存在，摩擦不會突然消失，三方要謹慎別觸及紅線；包道格認為應重返政策一致的立場；王曉岷指出，美國應堅持抵抗北京侵略作為的立場，才能避免重大衝突。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國專家甘思德(Scott Kennedy)表示，美中關係非常複雜，存在巨大的摩擦；他不認為摩擦會消失或突然改變，緊張局勢會一直存在，美中台必須想清楚，在不觸及各自紅線的狀況下處理三邊關係。

甘思德表示，美中最迫切的是，確保台海與南海的緊張不要升級為軍事衝突；這兩個從政治系統到價值觀都截然不同的國家，必須和平共存，處理歧見並找到合作領域，這是美中與全球最大的挑戰。

在台協會(AIT)前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格(Douglas Paal)說，希望不要再看到過去6、7年來的前後不一(inconsistency)。

包道格解釋，前任總統川普2016年接起蔡英文總統打來的祝賀電話，象徵著川普對台灣的重視，然後便置之不理直到新冠疫情爆發，川普的下屬再度指出台灣的重要性；現任總統拜登對當時眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)妥協，讓裴洛西訪問台灣，然後又想透過接任議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)來冷卻國會與台灣的互動；此外，拜登自己好幾次說要捍衛台灣，每一次都讓官員事後收回談話。

包道格說，凡此種種都是前後不一；所幸現在美中台三方的重心都在其他領域，涉及台灣的破壞性做法實際上已經放緩，這點可能是希望所在。

戰略暨國際研究中心(CSIS)資深研究員、國務院前資深官員王曉岷(Robert Wang)表示，從政府部門到國會，對台灣的跨黨派支持強勁，美台關係在未來幾年內還能更強健。

王曉岷說，擔憂美中關係恐演變成軍事衝突之外，他更擔心的是，美國與包含台灣在內的盟友開始對北京讓步，不再抵抗北京在區域越來越侵略的作為，這反而會提高未來重大衝突的發生機率；他說，歷史總是一再重演，第二次世界大戰如是，俄羅斯侵略烏克蘭亦然。

王曉岷說，美國應透過軍售、軍事訓練與合作，持續強化台灣的嚇阻力量，並鼓勵更多國會議員訪問台灣，對北京釋放清楚且直接的訊息。

內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩表示，美國希望台灣可以負擔更多自我防衛的責任，來抵禦北京的灰色地帶行動；建議美方在協助台灣軍事訓練上有所升級，並透過公開交流，來增加台灣民眾對台灣國軍的正面形象。

華府的全球台灣研究中心(Global Taiwan Institute)執行長蕭良其(Russell Hsiao)則說，要應對北京灰色地帶行動應強化嚇阻力量，美國除了與盟友合作外，也應鼓勵這些盟友與台灣合作，讓台海議題國際化；如此一來可以增加北京的侵略成本，有助台灣抵禦北京壓力，或許會讓台灣有機會從相對有利的位置來與北京互動。

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