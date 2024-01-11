陸學者提警告 ECFA若終止 台受嚴重衝擊

大陸涉台學者表示，若兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，大陸勢必擴大中止ECFA早收清單，「甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性」。(本報資料照片)

大陸商務部 9日表示，有關部門正研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅 減讓等措施。上海交通大學台灣研究中心主任盛九元說，陸方不排除終止ECFA的可能性，一旦ECFA終止，台灣經濟不可避免要受到嚴重衝擊；廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，這是民進黨 當局自食其果，只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，才能從根本上改善兩岸關係。

據報導，中國社科院台灣研究所研究員張冠華說，民進黨當局非但沒有採取有效措施改正錯誤做法，反而借機進行政治操弄，加大營造反對和阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍，大陸研究擴大中止ECFA早期收穫產品關稅減讓的範圍，是對民進黨當局錯誤做法的堅決反制。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，如果兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，通過制度化平台清除台灣方面對大陸設置的貿易障礙，大陸有關部門為保護企業合法利益，勢將進一步擴大中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓，甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性。

盛九元還分析，台灣農漁、機械、汽車零配件等產品對大陸市場的依賴度較高，一些農漁產品對大陸市場的依賴度甚至接近100%。一旦ECFA終止，台灣相關行業特別是傳統產業進入大陸市場的正常通道會受阻，台灣經濟更是不可避免要受到嚴重衝擊。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅說，這是民進黨當局自食其果。只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，才能從根本上改善兩岸關係。期待兩岸關係早日重回和平發展正確軌道，兩岸雙方可在「九二共識」的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。

唐永紅指出，由於「民進黨當局」頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸協商的基礎以及ECFA繼續實施的條件，使得經貿問題難以及時得到妥善解決。他強調，只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，才能從根本上改善兩岸關係。