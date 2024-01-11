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接受德國之聲專訪 馬談兩岸「必須相信習」 侯不認同

台灣新聞組／台北11日電
前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，就兩岸關係而言「必須相信」對方。(本報資料照片)
前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，就兩岸關係而言「必須相信」對方。(本報資料照片)

前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。

德國之聲10日刊出8日專訪馬英九的內容，影片顯示雙方以英語問答。德國之聲問，中國出現挑釁性軍事行動後，為何還要把兩岸緊張局勢歸咎民進黨和副總統賴清德。馬表示，「我擔任總統時雙邊關係相對和平。我們跟大陸存在一些問題，但從未達到軍事行動程度。民進黨有台獨信念，這對中國大陸來說是最大禁忌」。

記者問馬英九，為何不主張加強軍事嚇阻。馬英九直言，台灣如何自衛都永遠無法抵禦與大陸戰爭，「也永遠無法獲勝」。馬英九認為，靠軍事防禦嚇阻對岸非常困難，「必須用和平方式與大陸對話」。

德國之聲認為九二共識在台灣不受歡迎，馬英九指一般人誤解九二共識，「我們必須創造一個可以和平相處的局面」。

德國之聲追問：「所以您認為您可以信任習近平？」馬英九回答，「就兩岸關係而言，必須相信他」。馬表示，國民黨與他都非常明確拒絕「一國兩制」，而且他所說的九二共識是一中各表，「這是九二共識中非常重要的一部分，實際上可以成為兩岸關係非常重要的政治基礎」。

對於前總統馬英九接受德國之聲說法，國民黨總統候選人侯友宜昨在高雄受訪時表示，「這想法跟我有些不同」。他對大陸的意圖，從來沒有存在不切實際的想法，在兩岸關係上，堅守台灣的民主制度，反對一國兩制，更重要的是保有台灣人民的生活方式。

民進黨總統候選人賴清德昨在苗栗造勢時表示，今年的選舉等於在「信賴台灣」和「相信習近平」當中做選擇。民進黨也批評，馬英九相關說法「很失格」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，民進黨主席賴清德最近公開說，他相信習近平否認在2027年或2035年有武力攻台計畫。所以民進黨的批評，是否在攻擊自己的賴主席？還是賴清德可以相信習近平，但其他人不行，又是「綠能，我不能」？請民進黨公開說明。

馬英九 民進黨 德國

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