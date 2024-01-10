中聯部部長劉建超重申：台灣是中國核心利益中的核心

劉檢查表示，中國大陸願意在遵守「一個中國」原則的前提下，與台灣政黨進行交流。(視頻截圖)

中華民國 總統選舉本周末即將登場，美國國會眾院 議長強生9日會晤中華民國駐美代表俞大㵢 ，俞大㵢不回應中國大陸介選問題，只談台美關係；而正在美國訪問的中共中央對外聯絡部部長劉建超則要求美國恪守不支持台獨的承諾。

劉建超9日在美國外交關係協會發表演講，重申台灣是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線；他表示，中國大陸願意在遵守「一個中國」原則的前提下，與台灣政黨進行交流。

在秦剛被免職後，劉建超被視為下任外長的有力競爭者，他近日訪美，參加多場智庫座談；劉建超9日在外交關係協會發表題為「中國與中美關係的未來」(The Future of China and China-U.S. Relations)的演講，表示「中國不尋求與任何國家冷戰與熱戰」，也「不尋求改變現有國際秩序」。

由於台灣即將在13日舉行大選，台灣問題成為關注的焦點；劉建超表示，「中美兩國應當管控分歧，長期以來兩國對各自的核心利益和紅線有所了解，台灣是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，希望美國遵守承諾，不要插手台灣事務」。

與會者也多次就台灣問題提問；前貿易代表、外交關係協會總裁傅洛曼(Mike Froman)說，不久前去世的前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)曾披露，毛澤東曾在1975年對他說，「台灣最好它是在你們手裡頭。要是現在你把它送回給我，我也不要，因為現在它要不得，現在那兒有非常多的反革命分子。那麼在如今2024年的情況下，毛主席會如何評論？」

還有與會者提問，中國政府將對台灣大選的結果做何反應？如果民進黨候選人賴清德當選，中國是否會宣布他為台獨分子？

對於以上問題，劉建超並未做正面回答，僅表示，「實現祖國統一是海峽兩岸中華兒女的共同夢想，中國政府在台灣問題上的政策是堅定、清晰而強有力的；除此之外，我認為沒有必要進一步闡述中國在台灣問題上的立場。」

而當談到兩岸政黨交流的議題時，劉建超表示，「只要遵守『九二共識』，大陸就可能和台灣有關方面展開交流和對話；我們堅持海峽兩岸和平發展的理念，我們希望看到，在『一個中國』原則的基礎上兩岸加強交流」。