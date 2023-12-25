我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

國台辦前副主任王在希：賴清德勝選兩岸恐軍事衝突

記者謝守真／台北25日電
國台辦前副主任王在希說，賴清德（圖）是個頑固的激進台獨分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性。（記者余承翰／攝影）
國台辦前副主任王在希說，賴清德（圖）是個頑固的激進台獨分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性。（記者余承翰／攝影）

台灣2024大選已進入倒數，大陸前國台辦副主任王在希近期出席論壇時指出，堅持搞台獨兩岸遲早會有戰爭。他並稱，賴清德是個頑固的激進台獨分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性。

此外，被視為香港政府「白手套」的港台經濟文化合作協進會（港台協進會）主席李大壯，預計明年初訪台，主要名義為「探親」。作為「台灣女婿」，李大壯在兩岸交遊廣闊，港媒曾形容他在台灣「藍的綠的都有朋友」。李大壯是否藉此就近觀察台灣選情，或與陸委會官員等台灣各界人士互動交流，受到關注。

大陸官媒環球時報23日舉行主題論壇年會，並以「中國式現代化破解百年變局」為主題，邀請專家、學者圍繞「衝突、競爭與合作：中國式現代化的外部環境」的議題展開討論。

談及2024總統大選時，王在希表示，多年來大陸為維護台海地區局勢穩定，一直秉持極大耐心，堅持和平統一的基本方針，目的就是為了爭取在大陸東南方向有一個相對和平穩定的環境，以利中國式現代化的向前推進。

王在希表示，遺憾的是蔡英文當局八年來一直拒絕承認「九二共識」，搞漸進式「台獨」，使兩岸關係發展的基礎遭到破壞。近幾年，蔡英文當局還不斷勾結美國，兩岸關係也越來越緊張。明年1月13日，台灣將舉行總統選舉，正好在兩岸關係發展的關鍵時刻，所以許多人認為，這是和平與戰爭的選擇，至少是台灣未來發展方向和道路的選擇。

王在希提到，從去年底台灣「九合一」選舉後，始終有近60%民眾不認同民進黨的「抗中保台」兩岸政策，希望下架民進黨。對此，他認為，這反映台灣多數選民對民進黨長期執政會引發台海戰爭的擔憂。最近，一些知名美國學者也發表文章，建議民進黨候選人賴清德凍結民進黨的「台獨黨綱」。

王在希稱，台灣選舉仍有很大的不確定性，不過有一點可以確定，堅持搞台獨遲早會有戰爭。他說，賴清德是個頑固的激進台獨分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性，對這一點我們要有充分的認識。

民進黨 賴清德 蔡英文

上一則

重磅快評／吳欣盈頻踩雷 柯文哲後悔錯過韓國瑜？

下一則

新聞評論／中華民國非護國神山？ 賴清德無知或裝睡

延伸閱讀

重磅快評／財產申報不實20年 賴清德何來資格選總統

重磅快評／財產申報不實20年 賴清德何來資格選總統
「賴皮寮」變熱搜 善戰民進黨退化了？

「賴皮寮」變熱搜 善戰民進黨退化了？
侯友宜稱中華民國憲法是護國神山 賴清德批鄉愿

侯友宜稱中華民國憲法是護國神山 賴清德批鄉愿
趙少康口誤喊老大 賴清德：我當總統、人民才是老大

趙少康口誤喊老大 賴清德：我當總統、人民才是老大

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了

2023-12-18 13:12

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號