宋楚瑜拋兩岸政見：選後共識會議、台海成和平緩衝區

親民黨主席宋楚瑜22日發布兩岸政見內容指出，要以「三個呼籲」、「四個心」來建構兩岸和平穩定關係。(本報資料照片)

親民黨主席宋楚瑜今透過親民黨新聞稿，發布兩岸政見內容。宋楚瑜指出，主要為以「三個呼籲」、「四個心」來建構兩岸和平穩定關係，首先大選結束後，呼籲新任總統應在就職之前，舉辦「台灣共識會議」，讓朝野各黨坐下協商，共同凝聚「台灣共識」，第二個呼籲則是宣佈台海成為和平緩衝區，兩岸、各國的軍機及軍艦不穿越台海，台灣沒有事，請不要來惹事。

宋楚瑜指出，最後一個呼籲是在不搞台獨、不更改國號、不推動兩國論入憲及不推動統獨公投 等前提下，兩岸應「擱置爭議、追求雙贏」，共同建構對話機制。

宋楚瑜表示，三個呼籲外也要再以「四個心」來讓兩岸領導人理解雙方社會，兩岸彼此要有同理心，制度及價值不同所造成的距離，多理解就能化解，再者不要互相有排斥心及預設立場、第三則是要有耐心等待循序漸進的交流、第四則是兩岸領導人要有決心，一起尋找出路。

宋楚瑜並強調，親民黨此次提名不分區立委，提出的政見主要有兩岸和平及解決民生問題兩大目標，讓親民黨重返國會，理由就是能夠在國會裡倡議兩岸和平，提出務實可行的兩岸論述，期盼為台海和平找出一條出路，如果大家認同親民黨兩岸和平的主張，懇請把票投給親民黨，留一票給中華民國 。