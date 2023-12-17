我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

美學者：北京若在台灣大選前出手 恐適得其反

台灣新聞組／台北17日電
台灣大選將屆，兩岸關係緊張，解放軍頻頻演習。(取材自國防部影片)
台灣大選將屆，兩岸關係緊張，解放軍頻頻演習。(取材自國防部影片)

美國之音（VOA）16日報導，華府智庫布魯金斯研究所14日就明年1月台灣大選，舉行線上討論會，美國戴維森學院教授任雪麗、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲及史丹福大學學者祁凱立（Kharis Templeman），均談到各自對選情的觀察。

祁凱立強調，不能因為賴清德民調在台灣各民調皆位居領先，就預測他會贏，理由是民進黨有執政八年的包袱，民進黨必須面對選民對政府不滿而做出另一種選擇的負面風險。「我認為，我們將在最後一個月見到一些真正的火花，這其實是一場非常接近又激烈的競賽」。

任雪麗認為，影響這次選舉的因素有投票率與棄保效應；祁凱立則認為，還有一個因素：中國；卜睿哲認為，他不排除中國可能在選前兩天出手，操作戰爭與和平的敘事，甚至配合某些行動恫嚇台灣選民。祁凱立則認為，北京這樣做反而適得其反。

另針對明年選後的局面，任雪麗認為，無論賴、侯，甚至柯當選，美國自己的利益，是需要台北的新政府能夠以有秩序、深思熟慮的方式邁進，和美國的夥伴溝通。所以她提到，美國決策者最擔憂的就是台灣會突然翻轉，「然後我們面對不管是被誘導或遭脅迫進入一個與中國更緊密關係的台灣」，最可能產生這種結果的原因是北京施壓，尤其是軍事壓力。這就是為何柯文哲現象有點令人不安，因為它的確使人覺得台灣選民正抓住一個未知的東西，並排斥至今已完整建立、仍持續中的事物。

另外，英國廣播公司（BBC）中文網15日報導，隨著兩岸緊張升溫，台灣大選已演變為對抗北京、展示台灣民主不向威脅屈服的選舉，圍繞「親中」及台灣主權等議題。即「中國議題」不僅影響選民的投票意向，也引起不同世代間的分歧。

投票 民調 民進黨

上一則

柯文哲攻台南萬人擠爆 批「沒想到民進黨變壞這麼快」

下一則

侯友宜：若無ECFA對台經濟傷害大 賴吹牛GDP成長到3.5%

延伸閱讀

王鷗快生了？ 狗仔曝王媽媽已抵北京陪產

王鷗快生了？ 狗仔曝王媽媽已抵北京陪產
持續變少又變老 北京常住人口已「六連降」

持續變少又變老 北京常住人口已「六連降」
南海緊張加劇之際 日本、東協峰會擬同意強化海上安全合作

南海緊張加劇之際 日本、東協峰會擬同意強化海上安全合作
ECFA喊卡？ 學者：中方將視台大選結果而動

ECFA喊卡？ 學者：中方將視台大選結果而動

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬