憂美對大陸晶片禁令擴大 台商資金匯回台灣創新高
金管會昨天公布台灣上市櫃公司第三季投資中國大陸及海外地區獲利及資金匯台狀況，其中對大陸投資出現獲利衰退、投資利得匯台金額創新高的現象。業界人士解讀，這和電子零組件業認為大陸營運風險擴大有關，尤其是美國對大陸晶片管制禁令範圍愈來愈大，導致企業即使獲利衰退，也要加速回收獲利匯台資金。
金管會證期局統計，今年前3季上市櫃公司赴大陸投資僅新增909億元(台幣，下同，約28億9103萬美元)，較去年同期減少56%；在大陸投資收益也降到3242億元、衰退7.5%，已連續兩年走低；反觀從大陸累計匯台金額攀升到7983億元，前3季大增943億元，創史上同期新高。
這3大數據顯示，台商企業在大陸市場收益逐年下滑、台商赴陸新增投資也直接砍半，更將大陸市場賺的錢積極匯回台灣。證期局主秘尚光琪說，上市櫃公司在大陸市場的投資收益積極匯台，主要是配合集團資金規畫策略，將盈餘、現金股利匯回所致，其中又以電子零組件業匯回金額較大。
截至今年第3季，台灣有1208家上市櫃公司赴大陸投資，較去年底減少兩家，反觀前往其他海外地區投資的公司有1293家，較去年底增加4家，和台積電赴美國、日本設廠，帶動供應鏈移轉的效應有關。
此外，台商在大陸市場「錢也愈來愈難賺」，上市櫃公司在大陸市場投資收益前三大「慘業」是半導體、電子零組件和光電業，主因是受市場需求下滑、及庫存調節所致，如上市櫃半導體業。統計顯示，上市半導體業在大陸投資收益9月底降到424億元、衰退兩成；上櫃半導體業僅4億元、衰退84%。
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