憂美對大陸晶片禁令擴大 台商資金匯回台灣創新高

美國對大陸晶片管制禁令範圍愈來愈大，台商加速回收獲利匯台資金。(本報資料照片)

金管會昨天公布台灣上市櫃公司第三季投資 中國大陸及海外地區獲利及資金匯台狀況，其中對大陸投資出現獲利衰退、投資利得匯台金額創新高的現象。業界人士解讀，這和電子零組件業認為大陸營運風險擴大有關，尤其是美國對大陸晶片管制禁令範圍愈來愈大，導致企業即使獲利衰退，也要加速回收獲利匯台資金。

金管會證期局統計，今年前3季上市櫃公司赴大陸投資僅新增909億元(台幣，下同，約28億9103萬美元)，較去年同期減少56%；在大陸投資收益也降到3242億元、衰退7.5%，已連續兩年走低；反觀從大陸累計匯台金額攀升到7983億元，前3季大增943億元，創史上同期新高。

這3大數據顯示，台商企業在大陸市場收益逐年下滑、台商赴陸新增投資也直接砍半，更將大陸市場賺的錢積極匯回台灣。證期局主秘尚光琪說，上市櫃公司在大陸市場的投資收益積極匯台，主要是配合集團資金規畫策略，將盈餘、現金股利匯回所致，其中又以電子零組件業匯回金額較大。

截至今年第3季，台灣有1208家上市櫃公司赴大陸投資，較去年底減少兩家，反觀前往其他海外地區投資的公司有1293家，較去年底增加4家，和台積電 赴美國、日本設廠，帶動供應鏈 移轉的效應有關。

此外，台商在大陸市場「錢也愈來愈難賺」，上市櫃公司在大陸市場投資收益前三大「慘業」是半導體、電子零組件和光電業，主因是受市場需求下滑、及庫存調節所致，如上市櫃半導體業。統計顯示，上市半導體業在大陸投資收益9月底降到424億元、衰退兩成；上櫃半導體業僅4億元、衰退84%。