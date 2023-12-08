台積電美國廠勞資爭議落幕 可聘專業外勞

台積電亞利桑那州廠的勞資爭議可望畫下句點，有助於台積電加速後續裝機作業。圖為台積電美國廠外觀。（中央社）

台積電 前往美國設廠引發的勞資爭議可望畫下句點。台積電亞利桑那州廠與當地勞團亞利桑那州建築業委員會（ＡＺＢＴＣ）昨宣布達成協議，台積電將與當地工會合作，制定勞動力培訓計畫，並就公安議題保持透明度；但台積電也保留一定彈性，除致力招募當地員工，也爭取到「情況可能需要」時，得聘請具「專業經驗」的外國勞工。

一般預料，這是為台積電先前請求機電整合承包商和設備商，從台灣調派美國的500位專業設備工程師，可順利取得技術施工許可，這將有利加速後續裝機作業，並確保日後營運順利運作。

台積電雖在美國強大政策吸引下前往設廠，卻面臨承包商不熟悉美國法規，導致機電整合和無塵室工程延宕，由於進入系統整合前的密集裝機作業，台積電為使在美國首度打造的最先進4奈米製程能盡早完成裝機作業，以利試產、進而量產，台積電被迫從台灣找近500人赴美協助安裝先進製程設備，引發ＡＺＢＴＣ強大反彈，不僅抨擊台積電不尊重當地技師專業，甚至懷疑台積電打算引進勞力成本較便宜的人力，影響當地工作權益。

雖然台積電對外始終強調與亞利桑那州各工會保持良好互動，但還是有工會代表對台積電透過供應商調派人手支援大為感冒，並要求州政府及聯邦政府向台積電施壓，導致新設備安裝進度未如預期順利。

台積電與ＡＺＢＴＣ溝通數月後，雙方達成協議，並根據協議，列舉雙方同意合作的優先事項，包括工會培訓、溝通管道以及駐場人員配置等，但台積電為了全球人才布局考量，保留「在某些情況下」，仍需雇用具有特殊經驗的外國施工人員。

台積電美國廠勞資糾紛落幕之際，又有新廠建設干擾雜音出現。彭博資訊引述知情人士報導，美國用來加速半導體設廠的聯邦級環評豁免措施，遭聯邦眾議長強生與部分共和黨議員反對，因此被從必須通過的國防立法中剔除，導致台積電美國廠面臨重大延誤。

對於相關訊息，至昨晚截稿為止，未能取得台積電回應。

彭博指出，美國商務部長雷蒙多準備趕在今年底前，核出第一筆根據晶片 法案的補助，盡快推動晶片自製一大關鍵，就是要靠這個豁免條件。該條件讓取得2022年晶片法案資助的設廠案，得免除聯邦環評核准。

彭博分析，一旦不能豁免中央級的環評程序，包括台積電亞利桑那州廠、英特爾俄亥俄州廠、三星德州 廠以及其他半導體設廠案，恐將因為需要取得聯邦環評核可，進度明顯延後。半導體設廠案如果要根據國家環保政策法案進行環評，程序一般需要數個月，有些甚至要花數年時間。

支持豁免的亞利桑那州民主黨參議員凱利、德州共和黨參議員克魯茲最近表示，他們一直在與反對豁免的議員協商。凱利指出，「我們如果想要工廠蓋起來，就要讓它通過」；克魯茲說，「經濟與國安實在太重要，我們的爭鬥應該在此打住」，他將拚全力促成豁免條件早日立法。