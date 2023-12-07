國民黨揭IPEF交涉密件 批蕭美琴對美卑躬屈膝

國民黨立委參選人游淑慧（左起）、徐巧芯、張斯綱6日揭露台美視訊密件談參，指政府開放萊豬、福食進口，仍無法參與IPEF。（圖：國民黨提供）

國民黨 台北市立委參選人徐巧芯等人昨揭露一份被列為密件的「行政院及所屬機關涉外工作聯繫通報表」，指去年4月18日台美雙邊會談，時任駐美代表蕭美琴、行政院政務委員鄧振中與美方視訊談話，就已知開放萊豬跟福食付出很多政治代價，美方卻未正面回答是否邀請台灣加入印太經濟架構（IPEF），蕭美琴的駐美外交成果淪為大內宣。

民進黨副總統參選人蕭美琴表示，外交工作需要非常靈活，有時很柔軟、有時要強硬。（記者曾原信／攝影）

徐巧芯等人並批評，原來民進黨 吹噓蕭美琴的「戰貓外交」，私下竟是卑躬屈膝，屈意奉承。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，美國是台灣堅定的盟友，台美關係也至關重要，我們可以理解貿易談判有其困難度，但當民進黨政府可以預知談判結果時，也應該讓國人了解實際狀況，不該為了遮掩早先敲鑼打鼓誤導民眾的大內宣而去刻意拖延隱瞞，讓人民被蒙在鼓裡。

民進黨副總統參選人蕭美琴昨表示，台灣外交工作處境很特別，需要非常靈活，有時要很柔軟、有時要很強硬，但她有自信，這幾年台灣人是更有尊嚴的，台灣人在美國其實是更受到尊敬的，完全沒有所謂讓人覺得我們要卑躬屈膝的狀況，台灣不只在對美關係，甚至是全世界來講，也更尊敬台灣。

台灣政府自2021年1月起，配套開放含有萊克多巴胺（簡稱萊劑）美豬，及30個月齡以上美牛進口，行政院表示，希望深化台美經貿關係，擴大國際經貿發展空間。

美國去年5月宣布啟動印太經濟架構（IPEF），但台灣未被納入首輪參與名單，蔡總統今年2月頒授美台商業協會榮譽主席伍佛維茲「大綬景星勳章」時表示，期待參與美國政府倡議的IPEF。

國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱和徐巧芯昨天舉行記者會指出，根據一份被列為密件、至2026年底才解密的「行政院及所屬機關涉外工作聯繫通報表」，去年4月18日台美雙邊會談討論IPEF，當時鄧振中、蕭美琴與美國貿易代表戴琪 視訊會談參顯示，台向美方詢問，「IPEF似乎沒有看到台灣在內，背後原因可否與台方分享？」

談參內容提到，台方預判，戴琪不會針對問題進行回覆，僅會表示，目前還沒有做成最後決定。但「台方認為每個國家都有其自身和美國、中國及其他國家關係的考量，但美國既然是領導者，台方期盼美方展現領導力。」

一如台方預期，戴琪可能只表示take note台方的觀點，不作其他進一步說明。戴琪回應，IPEF「目前僅達到類似餐廳『試營運（soft launch）』的程度，正努力邁向可正式發布（official launch）階段」。但未正面回答是否邀請台方加入IPEF，因為「決策程序複雜，且牽涉許多人。」

談參內容顯示，台方訴求兩大重點是，「若台方未被納入IPEF，將與白宮2月發布的印太戰略提及將與台灣強化關係所釋出的訊息相衝突」，「台灣內部將認為開放萊豬與福食付出政治代價仍無法獲邀，顯示美國不支持台灣加入區域經濟整合。」

第二重點是，「傳聞美國似乎是因為某些國家顧忌台灣加入IPEF將惹怒中國，而不打算邀請台灣，但過去六年台灣政府積極推動新南向政策，和東南亞國家有很好的往來，台灣參加IPEF只會對這些國家有利，中國因素不該是問題。」