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新聞評論／蔡英文不敢背書賴清德戰爭風險 美學者給答案

聯合報社論
蔡英文總統接受「紐約時報」視訊專訪表示，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機。（翻攝New York Times Events）
蔡英文總統接受「紐約時報」視訊專訪表示，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機。（翻攝New York Times Events）

美中拜習會，習近平向拜登表示沒有外傳的攻台時間表，民進黨總統參選人賴清德立即接腔說「習近平打臉國民黨」。總統蔡英文在接受「紐約時報」專訪時解釋，中國領導階層面臨內部極大挑戰，現在不是大規模犯台時機。賴清德力圖證明他當總統戰爭風險低，蔡英文卻顧左右而言他，不敢背書。美國三位重量級學者近日則聯名撰文，呼籲賴清德若勝選應考慮「凍結台獨黨綱」，讓其維持現狀承諾更可信；可見，搭配蕭美琴並未讓「疑賴論」退燒。

三名美國國際問題專家葛來儀、白潔曦與柯慶生，在最新美國「外交事務」期刊發表聯名文章「台灣與威懾的真正源頭」，主張美國政府應表明反對兩岸任何一方片面改變現狀，反對中共武統，也反對台灣獨立。文中並呼籲，台灣必須做出不追求獨立的可信保證，而賴清德自稱台獨工作者讓陸方極度不信任；因此，賴清德若當選，應凍結台獨黨綱，提高可信度。此一呼籲，與近日趙少康喊話賴清德「廢台獨黨綱」，頗為呼應。不過，民進黨反駁趙談話，指台獨黨綱是假議題；賴清德根本不願面對美國疑賴、中共批賴，以及台灣民眾不敢「信賴」的根源。

其實，中共固然從不放棄武力犯台的可能，但和平統一才是主旋律。大陸改革開放以來，從韜光養晦到大國崛起，面臨內外艱鉅挑戰，統一議題從來不是議事日程上的急迫項目。但各界也一再提醒，台灣不要踩踏紅線、激挑對岸，迫使中共改變順序，優先處理台灣問題。換言之，習近平沒有攻台時間表，但並不排除使用武力。美國很清楚這點。美國在台協會主席羅森柏格赴台公開宣示美國不支持台獨，就是同時給蔡英文、賴清德以及北京的明確訊息。而賴清德從表態「沒有獨立路徑」到搭配蕭美琴競選，努力向美國交心，仍然無法讓美國放心，遑論中共。

去年九合一選舉，蔡英文抗中保台大潰敗，美國要求避戰，蔡政府以備戰為避戰，繼續天價軍購壯膽，役男延役準備上戰場，民進黨還要把抗中的黑熊學院創辦人沈伯洋送進國會。結果蔡英文和賴清德說習近平現在不打了，徒留役男營中數饅頭。但賴清德要大家相信習近平，話卻只說一半。蔡英文答覆紐時，也只說現在不是大陸犯台時機；對紐時追問民進黨繼續執政會不會引發未來幾年中共的軍事侵擾，卻完全規避，只答非所問地說，中共介選不會成功。賴清德自誇他當總統戰爭風險最低，也許他該問問蔡英文，為什麼不敢為他的誇口背書？

蔡英文已經實質退到台灣前途決議文，台海仍然兵凶戰危；更可見台獨黨綱之凶險。台灣民眾聽不懂台獨如何務實，美國疑賴陰影也揮之不去，大陸更不相信賴的維持現狀。民進黨從反中抗中走向和平交流，是正確方向，但選前髮夾彎更凸顯民進黨的內外夾擠與沉浮：在國際淪為棋子，在國內極力操弄。隨著美中競爭情勢張弛，蔡政府昨天還臉罩寒霜賣芒果乾，今天就要笑臉相迎邀喝珍奶。這真的不是正常國家的正常政黨。

習近平壓制內部武統聲浪，蔡英文和賴清德相信了兩岸有和平可能，卻不願承認「不獨」只是起碼的條件。蔡英文可以說現在不是大陸攻台時機，但更該捫心自問，是誰讓台海變成世界最危險的地方？賴清德也可以說習近平沒有攻台時間表，但更該坦白交代，一個自詡為務實台獨工作者、一個被二度點名為台獨頑固分子，如果賴蕭配勝選，中共會不會改變議事日程上的優先順序？

賴清德 蔡英文 中共

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