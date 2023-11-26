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賴稱當選為台灣帶來和平 侯、康嗆：天下最大笑話

台灣新聞組／台北26日電
民進黨總統參選人賴清德（前中）25日出席台北市百工百業賴清德後援會成立大會，他希望百工百業再創台灣經濟發展，讓台灣成為日不落國。（記者曾吉松／攝影）
民進黨總統參選人賴清德（前中）25日出席台北市百工百業賴清德後援會成立大會，他希望百工百業再創台灣經濟發展，讓台灣成為日不落國。（記者曾吉松／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康登記參選後，昨赴桃園首場輔選造勢。趙少康說，這次是「戰爭與和平的選擇」，嗆民進黨總統參選人賴清德說會為台灣帶來和平，「根本是天下最大笑話」。侯友宜也說，民進黨執政都是戰機、危機而非商機，他和趙要共創兩岸和平。學者趙春山認為，賴清德若勝選，兩岸要想恢復對話是絕對不可能的。

國民黨總統參選人侯友宜（前左）、副總統參選人趙少康（前右）25日晚出席雲林同鄉會...
國民黨總統參選人侯友宜（前左）、副總統參選人趙少康（前右）25日晚出席雲林同鄉會會員大會，是兩人登記參選後首度合體參加活動。（記者曾原信／攝影）

侯友宜昨天出席雲林同鄉會活動時說，總統選舉要決定台灣的命運，這場大選不是他的戰爭，是台灣能否安全、安定的戰爭，他一輩子保家衛國、顧台灣，他用同樣的心情出來選舉。兩岸緊張，如果讓賴清德當選，台獨會引戰，開始戰爭相殺，看到以巴戰爭、俄烏戰爭，台灣會完蛋，這一代的打拚都沒有，他出來選舉就是顧台灣安全。

趙少康說，賴清德說當選會為台灣帶來和平，根本是天下最大笑話，那為何兵役要從四個月延長至一年，國防預算還大幅增加，這些跡象就是要預備打仗，這種騙人的政府、國家領導人，不能給國家帶來和平，罪惡又沒道德。

侯友宜強調，「侯康配」與另兩組參選人不同的「三大關鍵」，堅持兩岸和平、成立特偵組清弊案打擊貪腐，且自己從基層公務員出身慢慢爬上來，只有他知道如何創造有效率、清廉政府。

登記參選總統後，侯友宜昨也與高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕再同台，侯質疑賴有什麼資格和對岸談，大陸一年飛來4000架次飛機，賴說抗中保台，現在和平保台，說半天就是台獨。

針對外媒關切在野整合破局對兩岸關係的影響，國民黨總統參選人侯友宜競辦表示，雖然藍白合未能成功，但面對有六成希望政黨輪替的民意，侯友宜及趙少康有信心能夠團結在野的力量，贏得勝選。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，美國要圍堵中國，絕對不會放棄台灣，如果明年是賴清德當選，台灣對美國的利用價值會更大，因為賴清德會比蔡英文更依賴美國，不必去擔心台美關係，但有得就有失，「賴蕭配」若當選，兩岸關係鐵定更壞。

侯友宜 賴清德 趙少康

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