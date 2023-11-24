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每日限額2000人 交長：不管陸委會 團客赴陸不解團

台灣新聞組／台北24日電
對於明年3月即將開放台灣組團赴陸觀光，交通部長王國材23日在立院答詢時允諾，只要旅行社能成團，就可出團，不會讓解團發生。(記者胡經周／攝影)
對於明年3月即將開放台灣組團赴陸觀光，交通部長王國材23日在立院答詢時允諾，只要旅行社能成團，就可出團，不會讓解團發生。(記者胡經周／攝影)

交通部日前宣布明年3月開放台灣組團赴陸觀光，陸委會卻稱初期每日限額2000人，引發旅行業者反彈，交通部長王國材昨於立法院答詢時鬆口「我不管陸委會怎麼樣」，允諾只要旅行社能成團，就可出團，不會讓解團發生。不過業者直言，不同單位說詞反覆，已影響旅客意願，呼籲主管機關提前說清楚，以穩定市場。

立委洪孟楷昨於立院質詢表示，陸委會針對組團赴陸設下每日限額2000人門檻，王國材卻又對外稱旅行業可以「放心攬客」，令人無所適從，質疑政府玩兩面手法。

對此，王國材鬆口稱「我不管陸委會怎麼樣」，會以2000人為原則，但可酌予調整，並允諾只要旅行社成團就可出團，不會讓解團發生，避免旅遊消費爭議。

不過王國材的說法，卻遭外界質疑和陸委會不同調。陸委會副主委詹志宏強調，團客開放不是陸委會跟交通部兩個部會商量，「這是更高層級的決策，各部會都參與」。王國材指的是政府政策方向，他們會按照原本規畫步驟，一步一步推動兩岸恢復觀光旅遊交流，這是大前提，既定政策不會變。

他也透露，8月24日陸委會公布的兩岸觀光交流規畫，當初研議過程中，相關數據，還有評估意見都主要是由交通部提出來，包括2000人為原則，這也是他們提出，相關部會尊重交通部專業評估意見。組團具體細節，「交通部也說明是明年春節前會公布，不是現在」，相信交通部會依照「當時新的整體情勢」做評估。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，依照目前旅客詢問度，開放後預估1天有6000人需求，希望盡速釐清相關規定。因業者販售行程後，要向旅客收訂金、簽訂履行契約書，航空公司也要開票，若因政策導致無法成行，會衍生相關問題，希望政府趕快說清楚。

易飛網表示，3月起的赴陸團體旅遊行程已有部分上架銷售，旅客詢問度倍增，相信兩岸觀光正式恢復後，買氣應相當旺。

另也有業者指出，儘管交通部已承諾只要成團就能出團，但不同單位說詞反覆，影響旅客詢問及預訂意願，既然後續會依據業者銷售狀況開放，何不乾脆宣布不限額。

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