新聞評論／邱太三錙銖必較 兩岸何時春暖花開

18年前，時任陸委會副主委邱太三曾積極促成兩岸首次春節包機直航，圖為當時他赴立法院交通委員會報告工作進度。(本報資料照片)

交通部宣布明年3月1日起開放團客赴陸觀光 ，但陸委會卻說初期每日限額2000人次，旅行業質疑政府兩面手法。國民黨立委洪孟楷23日質詢追問，交通部長王國材脫口說出「我不管陸委會怎麼樣」，以2000人次為原則，但可酌予調整。王國材看似擔當，但他和陸委會主委邱太三其實各有心結，才讓這個政策出台竟如此曲折迂迴。

交通部本月3日表示明年春節前將宣布解除台人赴陸旅遊禁團令，3月1日起旅行社可以組團前往中國大陸旅遊，且不限人數。但10天後陸委會主委邱太三卻表示初期每日限額2000人次，引發旅行業者反彈，認為政府是兩套說法，讓業者非常困擾，無所適從。王國材則說，人數還要討論，2000人次是8月的方案。

不知道交通部和陸委會這幾天有無進一步討論，但王國材23日在答覆立委質詢時，態度顯然比以往強硬，說他不管陸委會怎麼樣，明年3月出團以2000人次為原則，但可酌予調整，並允諾只要旅行社能成團就可出團，不會讓解團發生。

其實，王國材的態度趨硬只是做給旅行業者看，實際上他的底氣虛弱，最主要的原因還是交通部繳出的觀光成績單實在難看。

根據國民黨台北市港湖立委參選人李彥秀整理的資料，台灣今年第3季旅行逆差創單季歷史紀錄，2019年1至9月外國觀光客來台達879.1萬，但今年同期僅436.1萬，只有疫情前的49.6%，不僅輸給韓國，更遠遠不如日本。

糗的是，民進黨總統參選人賴清德 今年初才說要讓台灣的觀光業春暖花開，王國材日前也說要讓觀光起飛，但卻交出這種既無花開，也沒有起飛的成績單。面對邱太三說團客赴陸每日限額2000人次，王國材當然說話不敢大聲，在備詢台脫口說出「我不管陸委會怎麼樣」，也就只是政治表演而已。

回過頭來看邱太三，時序都已經11月，他還在談8月公布的方案，邱當然清楚2000人次和實際情況會有很大差距，但他在意的是陸方遲遲不開放大陸民眾來台觀光，等不到陸方的回應之下，只好重彈舊調，才會出現和交通部不同調的情況。

只是，台灣開放國人出國觀光以來，從未限制出國人數，更無個別國家或地區的限額措施，目前台對日韓的觀光逆差大，旅行人數相差2至5倍，政府也沒有限制赴國人日韓觀光的人數，陸委會管制赴陸人數只是凸顯對大陸的差別待遇，難道陸委會希望日後北京 也對大陸民眾赴台觀光祭出限額措施？其中道理淺顯。

「春暖花開」不是賴清德一人在講，曾積極促成兩岸首次春節包機直航的邱太三， 前年2月接掌陸委會之初即向北京喊話，提出「派飛機來，不如創造商機」，希望能打破兩岸關係僵局，盼到春暖花開的一天。只是，話都說了快3年，邱捨棄過去成功經驗，改在團客赴陸觀光限額人數上錙銖必較，春暖年年會到，但兩岸何時盼到花開？(節錄自聯合新聞網「重磅快評」)