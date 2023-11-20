兩岸關係不佳 去年赴台港生驟減 赴陸穩定成長

港人移民台灣熱度減，2022年香港新生來台也大幅減少。(本報資料照)

受「反送中」及新冠疫情影響，2020至2021年港生來台就學人數攀升，2021年港生來台人數創下最高峰，達到6037人，但隨著港人移民台灣熱度減，2022年香港 新生來台一下減少近2000人，該年來台港生人數降至4199人。

台北旺報報導，港台學界認為，港澳生來台人數驟減，其中也不脫低迷的兩岸關係因素。一名熟悉港台高教的香港教育專家透露，港府近年著重發展推動「粵港澳大灣區」，廣州暨南大學、廣州中山大學與華南師範大學等一線名校都在區內設校，分散掉部分台灣招生市場。另外，再加上近年兩岸關係不佳，港府配合北京，不願對台灣釋出招生利多，諸多政治因素都是導致港生來台減少的原因。

依照教育部 近10年統計數據，2016年前馬政府任內，香港學士與碩博士新生來台人數穩定，在2015年達到5038人。蔡政府於2016年上任後，香港來台新生人數則逐年下滑，當中最值得關注的是2020年實施《香港國安法》後，來台港生突然大幅增加，先於同年度飆增到5652人，更在2021年增至6037人，創新高，不過到了2022年遽減至4199人，年減超過1800人。至於澳門，根據教育部的數據顯示，則是以2016年蔡政府上任作為分水嶺，此後澳門學士與碩博士新生來台人數逐年減少，民進黨政府就任以來，7年內，從2892人減少到2022年的822人。

本報系聯合報報導，香港DSE中學文憑考試相當於台灣學測，也是香港中學生升大學重要入學考試。港生憑DSE成績，除申請香港本地大學外，赴台灣或中國大陸升學 都可用DSE成績作為申請入學依據，赴陸管道包括「文憑試（DSE）收生計畫」、「港澳台僑生聯招」，以及包括北京大學、復旦大學等6所個別院校獨立招生報考。

大學問執行長魏佳卉表示，觀察2012至2022年港生升學數據，赴陸升學的人數及比率呈穩定成長，光以最主要的DSE文憑試申請管道來看，已有將近一成香港中學生選擇赴大陸升學。港人來台升學人數，卻隨著大環境的影響有所起伏，招生情況並不穩定。