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助台？裴洛西訪台後 學者：美政策社群意識到危及台灣

記者廖士鋒／即時報導
前美國眾議院議長裴洛西。（歐新社）
前美國眾議院議長裴洛西。（歐新社）

拜習會後，美中台關係走向備受矚目，美國學者任雪麗認為，拜習會已經減緩雙方關係令人擔憂的下行趨勢，她也提到，在2022年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後激起中共強烈軍事反彈，是美國政策社群感到「震驚」，並意識到，原本認為是幫助台灣其實反而危及台灣。

美國北卡羅萊納州戴維森學院（Davidson College）教授任雪麗（Shelley Rigger）在17日上午以視訊連線方式，出席文化大學國家發展與中國大陸研究所等單位共同舉辦的「習近平第三任內的機遇與挑戰」學術研討會。

她使用「敵人的敵人是朋友」、「鯨魚打架，殃及小蝦」兩個諺語來形容她對於美中台關係的思考。她指出冷戰時期，美國支持中華民國是因為中共拒絕溝通，當後者雙方關係正常化，許多台灣人擔心被拋棄，但結果是，台灣民主化、美台官方關係雖結束但美國持續提供台灣軍事、經濟與外交支持。

她還提到，當美中關係正面且具建設性時，台灣感覺較少壓力，但當美中關係緊張，北京就增加對台施壓。北京領導人認為，沒有了美國的支持，台灣會被迫接受統一，他們也相信，若無美國提供的無條件安全保證，台灣不會從現狀移往獨立。

任雪麗提到，2008年美中關係轉為負面，隨著這種下行趨勢，「敵人的敵人」邏輯重新成為美台關係中的一個因素，而美中台關係中「鯨魚打架，殃及小蝦」也重新浮現。

她直言，美國時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪問台灣，中共馬上以強烈的軍事行動作為反映，之所以作出強烈反應，是因為中共擔心美國實際上正鼓勵台灣朝正式獨立的方向發展。因此任雪麗認為，裴洛西訪台後，美國許多人、特別是關注中國而不一定專注於台灣的政策社群都感到「震驚」，意識到原本旨在幫助台灣的舉動實際上反而危及台灣，因為這加劇了北京的威脅感，從而使後者加大軍事壓力。

對於甫於美國舊金山舉辦的拜習會，她較為樂觀地認為，儘管美中關係存在許多問題和挑戰，但實際上拜習會或已至少減緩了雙方關係令人擔憂的下行趨勢。她希望這意味著這兩大勢力將不再如此激烈地相互挑戰，這對中國大陸、美國、台灣都是有益的

美國學者任雪麗提到，裴洛西訪台後美國政策社群感到震驚。（記者廖士鋒／攝影）
美國學者任雪麗提到，裴洛西訪台後美國政策社群感到震驚。（記者廖士鋒／攝影）

拜習會 中共 北京

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