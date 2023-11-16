綠批赴中領旨帶回全民調 馬辦：綠營才會有的邏輯

馬英九基金會執行長蕭旭岑。(本報資料照片)

媒體報導馬英九 基金會執行長蕭旭岑赴北京 返台後，馬英九拋出藍白合全民調 主張。民進黨發言人張志豪表示，馬辦變買辦，全民調是中國大陸要的，配合程度高且確實，令人感到震驚。蕭旭岑表示，他根本沒見宋濤和台辦，而且兩岸交流這麼多，如果都是大陸指使的，有沒有主體性啊？這是綠營才會有的邏輯。

藍白合第二次政黨協商昨在前總統馬英九的見證下登場，馬英九基金會執行長蕭旭岑遭「鏡週刊」爆料，11月2日至5日去北京，蕭在北京期間見國台辦主任宋濤，回國後拋出馬英九全民調主張。張志豪指出，看來這個天衣無縫的計畫，是蕭旭岑受命先到北京聽旨，馬英九領旨後照辦，迅速促成藍白合二度政黨協商，自己還下場督軍，要求藍白用全民調整合。

張志豪說，藍白合協商在馬英九主導下，聽命北京意志。過去一段時間，民進黨不斷提醒民眾，注意大陸介入選舉手段，從操弄民調、用查稅、調查土地、逼台商表態、阻止台商投資金門、發布惠台措施、解放軍機、艦擾台軍演、禁止台灣產品輸出、補助親中人士機票、共諜組織滲透軍營、外交系統打壓，還包括操作台商抗議等手段等。

張志豪指出，反對大陸以任何形式介選，政黨合作應該立基於國家利益，為共同目標及價值路線而合，不應是為一時的選舉算計，也不該受中共意志操弄，淪為大陸傳聲筒；甚至藍白合若淪為權位如何分配，誰當正誰當副，還有誰當立法院長，誰當行政院長，顯然是沒有為國家人民的政治利益分贓，與其藍白合、不如全民合，相信藍白合、不如選擇賴清德。

蕭旭岑說，這是烏龍爆料，他根本沒見宋濤和台辦。他澄清自己11月3日到北京參加知名學術北京論壇，帶了兩位校長去，這場是由日本前首相鳩山由紀夫演講，在座全部都是大學校長和學者，完全跟台辦沒有任何關係，很遺憾這個烏龍爆料。蕭旭岑說，他鄭重請媒體查證，我們是參加國際知名重要論壇，帶著兩個校長、九位知名學者，這大家都可以去問他們，沒有見到任何台辦的人。

蕭旭岑表示，這是非常可笑的邏輯，國民黨副主席夏立言去大陸回來，是不是都說是大陸指使？這有什麼道理可言，兩岸交流這麼多，如果都是大陸指使的，有沒有主體性啊？這是綠營才會有的邏輯。

陸委會主委邱太三指出，台灣這次大選中共介選非常明確，國際人士包括美國拜登總統都希望中共不要介入台灣的民主政治的運作。他進一步說，中共這次介選，「從過去比較低調的，或者是檯面下的，這次基本上都已經運用到檯面上來」，直接影響到包括特定的總統參選人、軍事上的威脅、經濟上的脅迫等。

針對民進黨政府指控介選，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回嗆這是民進黨「顛倒黑白、混淆是非的招術」。此外，對於連日來因陸配參選引發的話題，朱鳳蓮在昨天例行記者會上也痛批陸委會是「赤裸裸販賣兩國論」。對此，邱太三稱，「國台辦這樣的政治口水，我沒有興趣跟他回應」。