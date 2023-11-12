陸委會回應徐春鶯案是「兩國論」？ 邱太三：美日南非不在憲法範圍

陸委會主委邱太三13日就陸委會陷「兩國論」爭議回應稱，「其他國家的組織部分，美國、日本、南非，都不是在我們憲法規範範圍內」。（記者廖士鋒／攝影）

台灣2024年大選將近，陸配參選衍生的大陸「國籍」與陸委會解釋「雙重國籍」爭議，被各界批評是「兩國論」，對此台灣陸委會主委邱太三強調「這個沒有」，並指出《憲法》僅規範我們政府組織，「其他國家，美國、日本 、南非 都不是在我們憲法規範範圍內」。

就陸配參選的法律疑義，邱太三還說，「相關法律說起來可能會很冗長，特別是我們這種當過教授的，說起來可能更久」。

邱太三台北時間13日上午出席立法院內政委員會審查陸委會預算會議前，受訪時做出上述表述。對於陸配徐春鶯擬參選不分區立委，曾公開問陸委會如何放棄「國籍」？他回應指，「這個問題其實已經有法律學者提出來，我看也有媒體報導。按照中共國籍法的相關規定，規定很明確，第10條或第14條、15條都有」。

對於參選資格，邱太三則重申，「《國籍法》規定很明確，應該由權責機關處理」。

但這是否為「兩國論」？他旋即強調「這個不是」，並指出，「我們《中華民國 憲法》只有規範我們政府的組織，至於其他國家的組織部分，美國、日本、南非，都不是在我們憲法規範範圍內」。

此外，台灣交通部長王國材就兩岸航點表示，原來航點有5個，今年3月增加10個，總共15個，再增加13個航班包機點，目前因應明年3月1日兩岸團客開放，另一方面也要看台商。「針對觀光旅遊、台商需求，我已責成民航局討論，這部分按照未來需求點、需求量規畫是否把包機點變成定期航班還是要增加其他點，或者某些航點增加班次，這就是順其自然，民航局會跟航空公司討論」。