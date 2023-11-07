「外力」影響選舉？賴清德：陸開始出手想扶持親中政權

民進黨總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪。(取材自臉書)

民進黨 總統參選人賴清德 接受網路節目「大雲時堂」專訪，主持人李四端問，會不會擔心藍白合？賴清德說，他會持續關注，但不會擔心；李四端也問，是否有感受到「外力」在影響選舉？賴清德說，最近中國開始出手，文攻武嚇，也希望能夠扶持一個親中的政權。

賴清德說，最近中國開始出手，查台商的稅，也查台商的土地分區使用，這當然特別是針對鴻海，必然是給鴻海創辦人郭台銘很大的壓力；中國一方面對台灣文攻武嚇，希望能拿下台灣，另外也會用各種方式來介入台灣這場選舉，就希望能夠扶持一個親中的政權，這個都是大家可想而知的。

至於是否擔心當選後，大陸對民進黨執政提出反制措施。賴清德說，因為蔡英文 、陳水扁都執政過，他未來執政也會延續蔡總統穩健方式，希望中國能夠看清楚一點，不要做出無助於兩岸合作的作為。

被問道是否想出對策來開啟跟對岸的對話，包括政府跟政府、領導人跟領導人。賴清德說，「當然有可能」，九二共識已被中國國家主席習近平定義為「一國兩制」，九二共識在1992年會談時，也沒有真正的共識；但也不要因為多數台灣人不接受九二共識，兩岸交流合作就停擺，中國硬要台灣接受九二共識才願意交談，這個不好。

賴清德表示，總統蔡英文在今年雙十國慶提到，願意在民主共識為原則及對等尊嚴前提下，民主的程序，維持現狀為核心，和平是唯一選擇的狀況下，大家來談另一個互動基礎。

他認為，中國也必須想到，交流合作是雙贏，台灣人民是善意的；他強調，他領導台灣，希望跟中國做朋友，不希望作為敵人，希望合作，創造雙贏。

另外，民眾黨傳出擬將陸配徐春鶯納入不分區立委提名名單，國安局長蔡明彥昨天表示，國安局對陸配問題的立場與原則非常清楚，政府尊重陸配在台灣的合法活動，但只要有配合對岸統戰，或接受指示在台發展組織等行為，國安局都會蒐集證據，並移送司法機關偵辦處理。

陸委會昨強調，據兩岸條例規定，設籍滿十年後即可登記參選，至於當選任職時，應依法放棄他國國籍。