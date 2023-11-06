我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

南海互鬥升溫 美中軍艦迫近太平島 台提升警戒

記者洪哲政／台北6日電
Google Earth更新不久的太平島衛照圖，碼頭邊的新建航船油庫清晰可辨。（取材自Google Earth）
Google Earth更新不久的太平島衛照圖，碼頭邊的新建航船油庫清晰可辨。（取材自Google Earth）

海巡署最新送抵立法院的報告指出，近年南海情勢緊張，急需提升巡防能量。據悉，本月三日，太平島周邊數浬內，突然出現美、中軍艦與大批中共民兵船迫近太平島情形，島上肉眼瞭望即可目視船影集結，島上觀通迅速回報本島鎮海戰情，提升警戒狀況，情勢一度緊張。

海巡署昨天回應表示，南沙太平島周邊海域船舶動態，海巡署偕同國防部均能有效監偵，對各項狀況備有應對方案，且依現有能量可有效應處各種突發狀況；目前太平島碼頭港側浚深工程即將完成，可大幅提升南海人道救援能力。

南沙太平島港測浚深及碼頭整修工程即將告一段落，港區防湧閘門安裝驗收妥當，就在工程驗收過程中，島周邊出現不尋常船影集結。

據太平島雷達與瞭望所知，3日上午，先有美海軍杜威號驅逐艦（DDG 105）航經太平島周邊12浬處水域，緊接共軍驅逐艦就出現在太平島岸上肉眼可視的數浬內位置；下午太平島周邊也出現大批中共形似漁船但甲板卻無漁網作業的民兵船，集結太平島周邊。經監聽CH16國際海事緊急通訊頻道，美中船艦雙方互聯喊話。

太平島周邊適用3000公尺禁限制水域，美、中相關船隻雖並未進入台禁限制水域範圍，但是因他國船艦迫近島周邊，島上下令提升警戒，海巡與駐島軍方密切關注周邊海域情勢發展，回報海巡鎮海指揮所，並透過海軍聯成系統通報即時戰情。

美國第七艦隊公共事務司令3日曾對外表示，杜威號驅逐艦（DDG 105）遵循國際法，在南海南沙群島附近執行航行自由行動（FONOP），主張航行權利和自由；杜威號當天在中國、台灣和越南都自稱具聲索權的海域進行無害航行，該行為維護了國際法承認的權利，是在自由和合法地使用海洋。

中共 越南 國防部

上一則

兩岸不能同婚綠挨批雙標 同志問：異性就沒疑慮嗎？

下一則

藍選將拆違建農舍 喊話賴清德處理萬里老家「別漏氣」

延伸閱讀

台國安局證實美中船艦對峙太平島 立委批評政府無反應

台國安局證實美中船艦對峙太平島 立委批評政府無反應
中美首輪海事磋商 中促美停止挑釁

中美首輪海事磋商 中促美停止挑釁
中美首輪海事磋商 中關切美軍事部署擴大、南海挑釁

中美首輪海事磋商 中關切美軍事部署擴大、南海挑釁
亞太副助卿藍墨客訪中 海事對話聚焦南海、東海局勢

亞太副助卿藍墨客訪中 海事對話聚焦南海、東海局勢

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光