我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

觀光業挺侯友宜 台赴陸禁團令大轉彎

記者蔡晉宇、周湘芸／台北4日電
侯友宜早前允諾，當選後4年內完成觀光客入境1800萬人次。(記者周彥妤／攝影)
侯友宜早前允諾，當選後4年內完成觀光客入境1800萬人次。(記者周彥妤／攝影)

赴中國大陸旅遊團可望在明年春節前解禁，知情人士透露，儘管政府無意在總統大選前解禁，但觀光業不斷透過各式管道陳情，恐影響該職業別投票意向，壓力確實不小，蔡政府才會釋出大略開放時程。業者也分析，觀光公會日前動員數千名業者力挺國民黨總統參選人侯友宜，尤其餐會前夕，發生新疆旅遊團死亡車禍，引發旅遊團地下化，團客沒有保障的批評，讓蔡政府不得不安撫民心，政策大轉彎成「不對等也沒關係」，也不令人意外了。

不過，業者也說，對於明年3月開放的時間點一點都不訝異，業界心知肚明就是要等到選舉結束，否則為何不現在就開放，還要等到明年春節「正式宣布」，再用一至兩個月準備期為由拖到3月實施；難道先前8月陸委會宣布恢復兩岸團客旅遊規畫，並給予1個月的準備期還不夠？

觀光公會日前全台動員數千名業者力挺侯友宜，並且指台灣不能組團前往大陸觀光，使觀光產業遭受重創，更造成台灣旅行團到大陸循地下化發展，讓團客沒有保障，呼籲迅速恢復台灣旅行團前往大陸交流。侯友宜承諾當選後優先開放陸客、陸生，4年內完成觀光客入境1800萬人次。

觀光業表態挺侯，對蔡政府及民進黨總統參選人賴清德形成壓力。黨政人士表示，兩岸觀光解禁議題，台灣願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，開放過程中有3大重點，「分階段」、「對等」和「視對岸回應滾動調整」，至於外界聯想兩岸重啟觀光時程，和近期新疆車禍案，或觀光業對大選投票意向，均毫無關聯。

雖然黨政人士指解除禁團令與近期業者集結挺侯及新疆車禍無關，但從行政院以降等各部會，過去基調始終強調團客開放要秉持對等雙向原則，王國材9月底仍表示，只有台灣團到大陸，卻沒有陸客團赴台，將導致兩岸旅遊失衡，如今他卻鬆口台方會先解禁。

旅遊業界認為，近期先是發生台灣團在新疆出車禍，觀光業者又席開數百桌邀請侯友宜，在在都給政府壓力，政策大轉彎成「不對等也沒關係」，實在也不令人意外。

知情人士表示，雖然台官方表面上有赴陸禁團令，但並無強力執法，部分民間自發性組團赴陸，已是現在進行式；但此「能做不能張揚」方式非長久之計，仍盼早日名正言順恢復制度化團客赴陸觀光，也較有保障。

觀光 新疆 侯友宜

上一則

中嘉董座被爆左手換右手年賺1.5億 藍批NCC對親綠媒體低聲下氣

下一則

藍營考量：防以小博大 政黨實力必須納入

延伸閱讀

日學者小笠原預測在野策略 指「柯郭配」可能性機會渺茫

日學者小笠原預測在野策略 指「柯郭配」可能性機會渺茫
短評╱侯友宜月台張望 上不上車在柯文哲一念間

短評╱侯友宜月台張望 上不上車在柯文哲一念間
日學者：若賴清德選前民調低於35% 棄保恐能成

日學者：若賴清德選前民調低於35% 棄保恐能成
藍白合將攤牌 侯友宜：火車不等人 柯文哲：未必全民調

藍白合將攤牌 侯友宜：火車不等人 柯文哲：未必全民調

熱門新聞

甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險