觀光業挺侯友宜 台赴陸禁團令大轉彎

侯友宜早前允諾，當選後4年內完成觀光客入境1800萬人次。(記者周彥妤／攝影)

赴中國大陸旅遊團可望在明年春節前解禁，知情人士透露，儘管政府無意在總統大選前解禁，但觀光 業不斷透過各式管道陳情，恐影響該職業別投票意向，壓力確實不小，蔡政府才會釋出大略開放時程。業者也分析，觀光公會日前動員數千名業者力挺國民黨總統參選人侯友宜 ，尤其餐會前夕，發生新疆 旅遊團死亡車禍，引發旅遊團地下化，團客沒有保障的批評，讓蔡政府不得不安撫民心，政策大轉彎成「不對等也沒關係」，也不令人意外了。

不過，業者也說，對於明年3月開放的時間點一點都不訝異，業界心知肚明就是要等到選舉結束，否則為何不現在就開放，還要等到明年春節「正式宣布」，再用一至兩個月準備期為由拖到3月實施；難道先前8月陸委會宣布恢復兩岸團客旅遊規畫，並給予1個月的準備期還不夠？

觀光公會日前全台動員數千名業者力挺侯友宜，並且指台灣不能組團前往大陸觀光，使觀光產業遭受重創，更造成台灣旅行團到大陸循地下化發展，讓團客沒有保障，呼籲迅速恢復台灣旅行團前往大陸交流。侯友宜承諾當選後優先開放陸客、陸生，4年內完成觀光客入境1800萬人次。

觀光業表態挺侯，對蔡政府及民進黨總統參選人賴清德形成壓力。黨政人士表示，兩岸觀光解禁議題，台灣願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，開放過程中有3大重點，「分階段」、「對等」和「視對岸回應滾動調整」，至於外界聯想兩岸重啟觀光時程，和近期新疆車禍案，或觀光業對大選投票意向，均毫無關聯。

雖然黨政人士指解除禁團令與近期業者集結挺侯及新疆車禍無關，但從行政院以降等各部會，過去基調始終強調團客開放要秉持對等雙向原則，王國材9月底仍表示，只有台灣團到大陸，卻沒有陸客團赴台，將導致兩岸旅遊失衡，如今他卻鬆口台方會先解禁。

旅遊業界認為，近期先是發生台灣團在新疆出車禍，觀光業者又席開數百桌邀請侯友宜，在在都給政府壓力，政策大轉彎成「不對等也沒關係」，實在也不令人意外。

知情人士表示，雖然台官方表面上有赴陸禁團令，但並無強力執法，部分民間自發性組團赴陸，已是現在進行式；但此「能做不能張揚」方式非長久之計，仍盼早日名正言順恢復制度化團客赴陸觀光，也較有保障。