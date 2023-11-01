蔣中正日記出版 蔣方智怡：台灣成就 前人種樹當以為念

國史館10月31日舉行「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會，國史館長陳儀深（右起）、家屬代表蔣方智怡、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、民國歷史文化學社社長呂芳上合影。（記者林澔一／攝影）

故總統蔣中正昨天冥誕，國史館和民國歷史文化學社合作箋注索引的「蔣中正日記」新書昨天發表，國史館長陳儀深感謝家屬配合，讓兩位蔣總統任內的59箱日記回到國史館。陳儀深說，社會大眾對歷史人物的評價，不該停留在「零分或一百分」的兩極化立場；家屬代表蔣方智怡則說，蔣不是完人，但如今台灣有此成就，「前人種樹，當以為念」。

蔣中正日記第一批出版範圍是1948至1954年，橫跨蔣當選總統、中國大陸淪陷、韓戰、中日和約、中美共同防禦條約簽訂等重大歷史事件；其他年份的日記也將陸續出版，預計總數達50冊。至於蔣經國 總統的日記，將由國史館自行出版，今年底發表首批1970至1979年。

陳儀深致詞表示，兩蔣在總統任內的日記，先前法院已判決屬政府，任期外就不在內，感謝家屬願意配合，才能讓全數59箱回到國史館。蔣中正日記能這麼快發表，是因前館長呂芳上主持的民國歷史文化學社早有準備，邀集學者進行註釋，因此一旦可以出版，國史館立即授權。

挑選蔣中正冥誕發表日記，陳儀深特別解釋無須特別迴避這個日子；自己對蔣有功說功、有過說過。總統府秘書長林佳龍表示，蔣替台灣帶來安全穩定與發展，但白色恐怖傷痕也沒全部平復，蔣在歷史上的功與過，透過日記出版可讓人民充分理解歷史真相後再做客觀評價。

蔣方智怡以中正文教基金會董事長身分出席。她表示，蔣中正從青年時就每天用毛筆不間斷寫了50多年日記，內容鉅細靡遺，無疑是歷史重要檔案之一，也是民國文物無價瑰寶。外界長期有偏激人士攻擊蔣，她無意為之辯白，但要提醒國人，中國是個3000年專制的古國，面對外有日本 侵略、內有共黨暴動與派系分化，要維持國家尊嚴與社會穩定自由，談何容易？

呂芳上說，日記返回中華民國 是許多人的期待，如今整理出版，替其中大量人名註釋說明，學者不必再遠赴美國，或依賴錯漏百出的抄本，相信對於民國史與蔣中正研究能帶來一波熱潮。