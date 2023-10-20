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馬英九在美智庫座談 再籲國際社會促兩岸和談

記者顏嘉瑩張文馨／台北20日電
前總統馬英九於美東時間18日下午與美中關係全國委員會（NCUSCR）座談，呼籲美國與國際社會應促兩岸和談。(圖：馬英九辦公室提供)
前總統馬英九於美東時間18日下午與美中關係全國委員會（NCUSCR）座談，呼籲美國與國際社會應促兩岸和談。(圖：馬英九辦公室提供)

馬前總統辦公室表示，馬前總統於美東時間18日下午與美中關係全國委員會（NCUSCR）座談，再次呼籲美國與國際社會應該促兩岸和談，強調台灣人都希望和平，明年大選將是和平與戰爭的選擇；NCUSCR會長歐倫斯（Stephen A. Orlins）表示，馬英九執政八年，兩岸和平穩定，他的建議值得美國思考，「他應該要說出來。」

馬前總統並感性地說，他個人不重要，餘生都要推動兩岸和平，繼續推動兩岸青年交流。歐倫斯也肯定馬前總統今年3月率「大九學堂」年輕人訪問中國大陸，對兩岸關係與整體情勢非常重要，「年輕人是兩岸的未來」，他樂見這樣的交流能持續。

歐倫斯向與會學者介紹馬前總統時，特別強調馬執政八年，兩岸最和平、最穩定也最繁榮。他回憶馬執政時期，有一天早上他從台北松山機場出發，到上海搭磁浮列車洽公，再搭機回紐約與母親吃飯，當時兩岸三通暢通無阻，讓他深深感受到，馬總統主政下的兩岸關係真的非常好。

馬前總統辦公室表示，馬前總統在NCUSCR座談時，重申台海局勢影響世界和平發展。他提出兩點建議，第一，臺灣執政者應遵守中華民國憲法回歸兩岸共同政治基礎，也就是「九二共識」；第二，美國應該促成兩岸和談，而不是鼓勵台灣執政者走向台灣獨立，甚至要將台灣變成第二個烏克蘭

NCUSCR與會學者提問，兩岸關係緊張，台灣最近延長兵役，強化防衛，馬看法如何？馬前總統表示，軍事方式不是解決兩岸問題的最佳方式，和平仍然是唯一選項，兩岸局勢牽動區域穩定與世界和平，各方應共同努力，逐步解決戰爭危機。

NCUSCR與會學者提問，針對美中關係，馬英九會建議美國要維持「戰略模糊」還是轉成「戰略清晰」？馬前總統表示，美國應依其過去一貫立場，維持「戰略模糊」，敦促兩岸恢復對話，對台灣、大陸與美國三方都最有利。

馬英九15日起率團訪美，19日結束紐約行程，轉機抵達華府，他身著一襲是深藍色西裝和白襯衫，由中華民國駐美代表蕭美琴親自接機，有僑胞到場獻花歡迎。蕭美琴表示，作為國家外交官對卸任元首該有的禮遇，都會遵照辦理。

馬英九 中華民國 烏克蘭

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