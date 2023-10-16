台軍方研發低軌道火箭 屏東祕建靜態測試廠

中科院在屏東九鵬飛彈發射基地設置300加侖固體火箭燃料拌鑄藥產線，祕建地下火箭靜態測試廠，全力推動太空火箭研發。圖為九鵬基地發射飛彈場景。（記者劉學聖／攝影）

台灣在2026年前將有五條火箭固體推進劑生產線，用於發射可精確入軌的太空 混合火箭，中科院已在屏東九鵬祕建完成深達地下四層的火箭靜態測試廠，全力推動相關研發。台灣積極研發太空低軌道火箭，此技術與地對地導彈是一體兩面。

中科院利用執行中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算 案，擴充生產國際戰略管制的固體火箭推進劑能量。據了解，中科院結合兩部早年美售台的300加侖火箭固體推進劑拌藥機，去年自建一部300加侖拌藥機，如今不但要再行自建一部同型機，美也願售台一部同型機。

目前中科院曝光的火箭計畫，除媒體曾報導配合國家太空中心太空科技發展長程計畫的「奇萊專案」，要研製將50至200公斤的微衛星推送到500公里高度的太空低軌道火箭外，中科院今年又進一步設置新科研計畫，要在未來四年內研發精確入軌用的混合火箭系統關鍵技術，研發包括載具、推進劑與推進器。

中科院昨天回應表示，該院各項研發設備建置及籌獲，均衡量任務需求辦理，但相關事項涉及國防研發機敏事項，中科院援例不予評論。

中科院去年主動公布在屏東九鵬基地完成火箭固體推進器的「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」生產線，並披露是為執行海空戰力提升計畫的量產及研發任務。據了解，執行內容包括增程型天弓三型防空飛彈、雄風三型反艦飛彈與新型雄昇攻陸巡弋飛彈等彈種量產，相關彈種升空時的加力段，都是採用火箭推進的固體燃料。

據悉，中科院事前擬向美國採購火箭推進劑300加侖型拌藥機，因國際管制之故遭拒絕，但中科院主動披露自行研發製造完成後，美國已鬆口將售台並簽署意向書；另中科院將循去年自建模式再新建一部300加侖拌藥機，預計在2026年前建構五條火箭固體推進劑生產線。

對美採購與自建新拌藥機，建置時間至少需一年半以上才能投入生產，現有三條固體火箭推進劑生產線包括大樹廠林園營區、205廠大樹北營區與屏東九鵬鵬園營區，已概能負擔中央政府海空戰力提升計畫生產所需，另新建兩台機具建構的生產線對此案發揮效益有限。據了解，相關能量將支應大型混合火箭生產計畫推進劑所需。

根據中科院曝光的混合火箭計畫，中科院將研發的火箭，關鍵技術包括發動機、火箭零組件、推進劑開發測試等，發動機須具備百公斤以上大推力及50秒以上長燃，進行一定程度推力調節及熄火再燃能力，供應火箭模組各型控制閥必須具備「能在太空使用等級」。