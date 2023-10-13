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美軍反潛機再度飛越台海 共軍東部戰區：組織戰機跟監

記者廖士鋒／台北13日電
美軍P-8A在12日巡航台灣海峽，共軍表示已跟監警戒，依法依規處置。圖為美軍P-8A「海神式」反潛機。（取自美國海軍官網）
美軍P-8A在12日巡航台灣海峽，共軍表示已跟監警戒，依法依規處置。圖為美軍P-8A「海神式」反潛機。（取自美國海軍官網）

美軍P-8A「海神式」反潛機12日飛越台海，共軍東部戰區表示，已組織戰機對「美機過航行動」跟監警戒，依法依規處置。

根據共軍東部戰區微信公眾號12日消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，10月12日，美一架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。「中國人民解放軍東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

美國海軍第七艦隊12日也在官網表示，美國海軍一架P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）巡邏機今天在國際空域飛越台灣海峽，展現美國對自由且開放的印太地區承諾。美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。

此前在7月美軍也有P-8A反潛機飛越台海，當時共軍東部戰區也發表回應指，「對美機全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。而當時我方國防部證實，共軍各型機計26架次出海活動，並應對美P-8A型機。

根據大陸智庫「南海戰略態勢感知」8日發布的消息，根據美國海軍雷根號航母艦載機「灰狗」C-2A（AE0455、AE045E）飛行軌跡判斷，該航母打擊群或已進入東海海域活動。

雷根號航母於9月29日駛離日本橫須賀，10月04日跟美軍與日軍艦艇在菲律賓海進行聯合訓練。此次部署結束後，華盛頓號將接替雷根號在西太平洋進行前沿部署。

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