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美駐聯國前大使克拉芙特：美應以戰略清晰取代模糊

記者程遠述、丘采薇／台北12日電
美國駐聯合國前大使克拉芙特11日參加玉山論壇，會後高興的拿著台灣黑熊玩偶合影，代表對台灣的支持。(記者蘇健忠／攝影)
美國駐聯合國前大使克拉芙特11日參加玉山論壇，會後高興的拿著台灣黑熊玩偶合影，代表對台灣的支持。(記者蘇健忠／攝影)

玉山論壇昨天在台北舉行，與會的美國駐聯合國前大使克拉芙特（Kelly Craft）表示，以色列遭攻擊、俄羅斯入侵烏克蘭等國際上的不確定性與挑戰，跟台灣命運息息相關，美國應以戰略清晰取代長期戰略模糊，並向北京明確表示，如果侵略台灣，美國將會防衛台灣。

克拉芙特表示，台灣的健全完整跟國際秩序息息相關，尊重國際秩序的人有責任給予台灣支持與保證；她還保證，美國支持台灣的承諾是堅定的，也很驕傲在任期內盡力協助台北，並看到拜登政府持續這樣承諾。

克拉芙特是美國前總統川普時代官員，曾任美國駐加拿大大使及聯合國大使，2021年一度傳出訪台又取消。她昨天說，當時出訪團隊已在機場跑道上準備飛往台灣，卻受到中國外交官施壓，硬生生擋下來，她思考怎樣表達感受，最後決定將台灣黑熊玩偶別上自己皮包，提著走進聯合國大會會場，希望讓中國與聯合國192個會員國都看到，台灣應是聯合國一分子，但這麼做不久，她就遭中國制裁，「這對我來說是個榮譽勳章」。

玉山論壇今年主題為亞洲創新與進步對話「為亞洲發展開啟新藍圖」，還邀請諾魯總統昆洛斯（H.E.Russ Joseph Kun）、美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murry）及澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）、日本眾議員古屋圭司等政要、專家與會。

蔡英文總統致詞指出，近期包括Ｇ7峰會、美日韓峰會和歐洲議會，各國都強調台海的和平穩定對國際社會安全來說是不可或缺的，面對氣候變遷、恐怖攻擊及全球供應鏈重組等許多威脅，台灣是可信賴的夥伴，台灣屹立不搖是全世界安全與繁榮的最有力保障。

蔡英文說，新南向政策是我國印太戰略核心，台灣是面對區域挑戰時的重要解方，政府將繼續深化與新南向政策合作夥伴和其他理念相近國家的連結，盡一己之力確保印太地區人民繁榮。

莫里森致詞說，台灣的未來對於全球和平與安全至關重要，台灣付出非常大努力來預防衝突、確保台灣人民自主權；維持台海和平現狀是澳洲政府政策核心，他的前任和後繼者都如此。他也以台灣發展民主自由、認可個人權利的故事為榮，這是海峽另一端不是很了解的部分。

古屋圭司說，台灣海峽的和平與穩定不僅攸關台灣人民安全，也關乎日本國安與國際穩定；俄羅斯對烏克蘭的入侵表明，不僅是台灣，全世界皆不樂見中國透過言行加強軍事壓力，且這對任何人都沒好處。

聯合國 澳洲 烏克蘭

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