美刺針飛彈催了11次 防長：延宕原因不便講

台灣向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正指原因不便講。圖為漢光演習刺針飛彈操演。(圖：國防部提供)

國軍向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正昨受訪表示，軍購案不是短期，不講幾月到幾月，是幾年到幾年，當中應該明年要交的，可能往後延一點，有其他原因，他不便多講，但終止那年會全接到；國安、國防及駐外單位都很努力，跟美方接觸沒停止過，會持續努力。

本報系聯合報報導，行政院長陳建仁昨率官員到立法院施政報告並備詢。邱國正也被問到解放軍 大埕灣軍演，他表示，細節不用多講，9月解放軍聯合軍演會做年度結案，都持續掌握，這個軍演到了9月就由軍委主導，代表是聯合作戰層級。

台北中國時報報導，根據立法院預算 中心報告指出，刺針飛彈交貨延宕，海軍為此於2021年起歷經11次稽催，且正式向美方提送2次抗議信函。據了解，陸軍與海軍各採購250枚，美方承諾2025年一次全數交貨。

報導說，陸軍「高效能反裝甲飛彈（拖式飛彈）」及「中程反裝甲飛彈（標槍飛彈）」計畫原規畫應於2022年度籌獲之分年項量，也往後修調；其中，拖式飛彈全案2022年度應籌獲改良式目標系統46套、拖式飛彈460枚及悍馬車46輛，但依陸軍說明，「拖式飛彈發射系統首6套於2023年8月空運抵台，並預畫於今年10月及12月分批交運14套及26套」。

拖式飛彈受疫情 影響、原料短缺及供應商產製期程衝突，美方規畫於2023年12月運交460枚及2024年6月運交1240枚。換言之，美方目前只運交發射器，卻沒給飛彈，要明年底才交第一批飛彈。

報導說，標槍飛彈也是延宕交貨，而且同拖式飛彈一樣，先給發射裝備，沒運交飛彈；陸軍說明，標槍飛彈系統42套已於2022年12月全數交運抵台，然標槍飛彈則將分於2023年度及2024年度各交裝200枚。