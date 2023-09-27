我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

美刺針飛彈催了11次 防長：延宕原因不便講

台灣新聞組／台北27日電
台灣向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正指原因不便講。圖為漢光演習刺針飛彈操演。(圖：國防部提供)
台灣向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正指原因不便講。圖為漢光演習刺針飛彈操演。(圖：國防部提供)

國軍向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到2025年，國防部長邱國正昨受訪表示，軍購案不是短期，不講幾月到幾月，是幾年到幾年，當中應該明年要交的，可能往後延一點，有其他原因，他不便多講，但終止那年會全接到；國安、國防及駐外單位都很努力，跟美方接觸沒停止過，會持續努力。

本報系聯合報報導，行政院長陳建仁昨率官員到立法院施政報告並備詢。邱國正也被問到解放軍大埕灣軍演，他表示，細節不用多講，9月解放軍聯合軍演會做年度結案，都持續掌握，這個軍演到了9月就由軍委主導，代表是聯合作戰層級。

台北中國時報報導，根據立法院預算中心報告指出，刺針飛彈交貨延宕，海軍為此於2021年起歷經11次稽催，且正式向美方提送2次抗議信函。據了解，陸軍與海軍各採購250枚，美方承諾2025年一次全數交貨。

報導說，陸軍「高效能反裝甲飛彈（拖式飛彈）」及「中程反裝甲飛彈（標槍飛彈）」計畫原規畫應於2022年度籌獲之分年項量，也往後修調；其中，拖式飛彈全案2022年度應籌獲改良式目標系統46套、拖式飛彈460枚及悍馬車46輛，但依陸軍說明，「拖式飛彈發射系統首6套於2023年8月空運抵台，並預畫於今年10月及12月分批交運14套及26套」。

拖式飛彈受疫情影響、原料短缺及供應商產製期程衝突，美方規畫於2023年12月運交460枚及2024年6月運交1240枚。換言之，美方目前只運交發射器，卻沒給飛彈，要明年底才交第一批飛彈。

報導說，標槍飛彈也是延宕交貨，而且同拖式飛彈一樣，先給發射裝備，沒運交飛彈；陸軍說明，標槍飛彈系統42套已於2022年12月全數交運抵台，然標槍飛彈則將分於2023年度及2024年度各交裝200枚。

解放軍 疫情 預算

上一則

黑白集／賴清德昨非今是 搬憲法以權謀私

下一則

明揚燒出稽查漏洞 中央、地方互踢 藍批經部卸責

延伸閱讀

烏克蘭飛彈突擊 俄國黑海艦隊總部黑煙四竄

烏克蘭飛彈突擊 俄國黑海艦隊總部黑煙四竄
國防部長：福建大埕灣部隊有異動 在掌握中

國防部長：福建大埕灣部隊有異動 在掌握中
俄羅斯黑海艦隊總部遭烏克蘭飛彈攻擊 濃煙直竄、1俄兵失蹤

俄羅斯黑海艦隊總部遭烏克蘭飛彈攻擊 濃煙直竄、1俄兵失蹤
美日東方之盾軍演 美軍小型登陸艇首度參演補給離島物資

美日東方之盾軍演 美軍小型登陸艇首度參演補給離島物資

熱門新聞

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影

錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

2023-09-20 13:56
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家