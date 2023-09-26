預算未編 蔡政府稱2025年造3潛艦 遭批選前大內宣

蔡英文總統（左三）25日前往中部慰勉戰備部隊，視察陸軍特指部特四營戰備操演。(記者許正宏／攝影)

台灣首艘自製潛艦原型艦「海鯤」將於28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由蔡英文總統主持。國造潛艦專案小組召集人黃曙光表示，首艘國造潛艦28日下水測試後，預計10月1日起展開泊港測試，他也會帶著原型艦測試隊伍展開出海測試，期待2024年底前將首艘國造潛艦交付海軍，希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘潛艦。

本報系聯合報報導，黃曙光表示，未來潛艦部隊除在台灣西南海域執行守備國土任務，也可部署在台灣東南、東部海域，乃至蘇澳至日本與那國島間的水域，部署重點任務是將共軍限制在第一島鏈內，無法進入太平洋遂行包圍台灣。

黃曙光表示，對解放軍 而言，台灣北部海域一旦遭封鎖，台灣南端與菲律賓間的巴士海峽與巴林坦海峽，就成為解放軍航空母艦等艦隊進入菲律賓海的重要航道；因此，國軍必須要有足夠的潛艦及水面兵力，固守巴士海峽與巴林坦海峽這兩個通道，防止解放軍艦隊繞到台灣東南部或東部、讓台灣「四面楚歌」，簡單說，就是「要把中共限制在第一島鏈，不要讓他出太平洋」。

不過，據台北中國時報報導，潛艦後續艦預算 還沒有編列，國防部 堅持原型艦要做完測評，才決定是否興建後續艦等相關事宜。因此，2024年是否編列預算還是未知數，沒預算就沒辦法買裝備，2025年造3艘潛艦只是「期望」，實際上做不到，也造不出來。蔡政府在2024年總統大選前做此大內宣，相當不專業。

報導指出，海鯤艦測試過程中必定有許多意料之外的問題待修正；原型艦期待2024年前交付海軍，2025年要再完成2艘，讓總數達到3艘，在執行層面上，幾乎全無可能。軍方內部咸認，潛艦後續艦尚未編列預算，不可能於2025年造出另外2艘艦。