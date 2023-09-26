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陸生納健保 李大維：相信在不久的未來能夠有好消息

記者賴錦宏／台北26日電
海基會董事長李大維25日赴金門大學，與陸生座談。（圖：海基會提供）
海基會董事長李大維25日赴金門大學，與陸生座談。（圖：海基會提供）

海基會董事長李大維在秘書長邱垂正陪同下，25日前往金門拜訪金門大學。針對陸生反映，希望能將陸生納入健保，以降低在面臨意外傷害時的經濟負擔。李大維表示，對於陸生反映納保的議題，他會跟主管機關反映，相信在不久的未來能夠有好消息。

據海基會新聞稿，李大維與在金門大學求學的十多位陸生進行座談，除了強調海基會對在台求學每一位陸生的關懷與服務外，也希望聽取陸生們的求學心得與反映相關需求，讓海基會能有更多改善與加強服務。

李大維首先說明海基會的功能以及強調對陸生的關懷與照顧，他也詢問學生們來自中國大陸哪些省市，並聽取他們的心得與關心的議題。

其中來自浙江的陸生代表表示，他已來金門大學5年，希望台灣政府能夠開放陸生納保，因為在求學期間不免生病或遭逢意外，所產生的龐大醫藥費將形成經濟負擔。他同時也期待台灣能開放更多的陸生來台就讀，畢竟相較於歐美學校，兩岸語言相通，文化相近，但也期待能夠降低學費。

該陸生表示，金門民風淳樸，學校師長與同學們也都溫暖對待，每位金大的陸生都滿懷感謝，他個人未來也願意留在金門發展。

來自福建的另外兩位陸生也發言表示，去年她們發生車禍時，海基會立即前往金門表達關心，並給予急難慰問金，同時立即聯繫移民署，共同協助家屬前來予以照護。在休養期間感受到台灣溫暖的人情味，對海基會的積極幫忙也深感謝意。李大維也立即關心兩位同學的恢復狀況，得知都已痊癒，健康如常，感到欣慰。

海基會也就每位陸生反映的問題進行回應，強調海基會設有陸生的訊息群組，並提供24小時緊急服務專線，只要陸生有需求，海基會都可以提供相關服務。李大維對於陸生反映納入健保議題，他表示會跟主管機關反映，相信在不久的未來能夠有好消息。

他也邀請在場的陸生到海基會參訪，因為海基會是每一位陸生的後盾。他強調，大家能夠來台求學，彼此要相互學習交流，特別要好好把握在金大求學的生活。

海基會董事長李大維。(本報資料照片)
海基會董事長李大維。(本報資料照片)

健保 移民

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