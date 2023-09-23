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民進黨批侯「戰爭恐嚇」 美學者：假新聞

台灣新聞組╱台北23日電
國民黨總統參選人侯友宜(中間穿西裝者)22日結束訪美行返台，桃園機場有大批支持者接機。(記者葉信菉╱攝影)
國民黨總統參選人侯友宜(中間穿西裝者)22日結束訪美行返台，桃園機場有大批支持者接機。(記者葉信菉╱攝影)

國民黨總統參選人侯友宜22日結束訪美行返台，此行美方關心台海不穩下台灣如何避戰，他則清楚表達會捍衛中華民國主權獨立，用和平的方式解決兩岸歧異。民進黨批評，侯友宜稱台灣是地球上最危險的地方，遭美國亞洲研究中心研究員孔明尚質疑。但孔明尚透過Ｘ平台(前身為推特Twitter)強調，當天是記者提問，並非他個人答覆或侯的評論，這「屬於假新聞」。

侯友宜說，此次訪美行程，會晤16位美國聯邦參、眾議員，及紐約市長亞當斯、美國在台協會主席羅森伯格，接受美國媒體訪問，受邀到4個智庫演說，與重量級的學者專家，面對面討論兩岸、國際外交、國防等議題。

侯友宜強調，不論是美國國會議員、智庫學者，還是媒體、前政府官員，皆關心台海不穩定的局勢，台灣如何避戰、確保和平。他強調，對內將堅定捍衛中華民國主權獨立、自由與民主制度，以和平的方式，解決兩岸的歧異。

民進黨發言人張志豪表示，侯友宜一再以戰爭威脅恐嚇，稱台灣是地球上最危險的地方，遭負責接待的孔明尚質疑，損及台灣的國際形象。

孔明尚則指出，前日有記者問他是否認為台灣是全世界最危險的地方，他說不是。這是他個人的客觀答覆，而不是針對侯友宜的兩岸觀點的評論。他強調，「侯友宜所說」這幾個字是某些媒體後來加上的，屬於假新聞。

侯競辦表示，孔明尚已經澄清，相關報導是假新聞，民進黨刻意曲解學者說法，自甘淪為假新聞的再製者，變成造謠一條龍。

民眾黨總統參選人柯文哲傳出10月將二度訪美，預計走訪美國西岸，以僑胞跟當地企業界為主，並出席南加州哲友會餐會，出訪時間不超過一周。柯競辦發言人吳怡萱昨天回應，柯文哲出訪與否一切都還在評估中，尚未定案。

民進黨總統參選人賴清德昨表示，台灣是主權獨立的國家，不屬於任何一個國家，這次選舉不只影響台灣，還有子孫幸福跟亞太地區，沒辦法單靠民進黨，所以他提出民主大聯盟，集結社會最大民主力量，在這次選舉站出來守護台灣。

國民黨總統參選人侯友宜(中)22日結束訪美行返台，他感謝美方對此行的重視，也加深...
國民黨總統參選人侯友宜(中)22日結束訪美行返台，他感謝美方對此行的重視，也加深了中華民國跟美國之間友誼的擁護。(記者葉信菉／攝影)

侯友宜 民進黨 中華民國

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