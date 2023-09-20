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美爭取台積先進封裝赴亞利桑納州設廠 州長證實洽談中

記者柳名耕、尹慧中、簡永祥／台北20日電
蔡英文總統19日下午接見美國亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪問團。（圖：總統府提供）
蔡英文總統19日下午接見美國亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪問團。（圖：總統府提供）

台積電在美國亞利桑納州的建廠進度與產能備受關注，美國亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）昨天表示，會協助台積電排除建廠相關問題，希望讓工程依照計畫進行；此外，她也提到，先進封裝為半導體生態系重要一環，也與台積電討論新廠增加先進封裝產能事宜。

台積電昨天並未評論赴美建置先進封裝產能議題，僅表示18日接待郝愷悌，主要說明亞利桑納州新廠近期建設進展良好，相信會面將使未來合作更加緊密。半導體業界人士則分析，台積電當務之急，是先確保建設美國新廠四奈米產能並量產，先進封裝產能建置地點客戶群是否有要求、需求及成本考量等而定。

郝愷悌昨天出席由經濟部、外貿協會主辦的美國商機日暨台美供應鏈夥伴論壇，她在會後受訪表示，她前天參訪台積電，對廠房、回收水處理廠時印象深刻，也與台積電談到在亞利桑納州建廠時遭遇到的問題；目前建廠進度良好，每天有超過1.2萬工人在現場趕工，州政府也會全力協助克服受到的阻礙，這次來台參訪也是了解台美工作文化的差異，希望能讓投資繼續進行。

市場日前傳出台積電赴美設廠，但在美生產的晶片仍要送回台灣進行先進封裝。郝愷悌指出，先進封裝為在美國建構半導體生態系的重點之一，目前正在擬定相關計畫，包括與台積電針對先進封裝進行討論。

台積電斥資400億美元在亞利桑納州鳳凰城興建12吋廠，第一期預定2025年量產四奈米，後續將生產三奈米，除了先進製程，美國官方力邀台積電美國廠設先進封裝產能，但台積電迄今並未宣布在美國打造先進封裝設施的計畫。

針對台積電建廠遇到當地工會質疑，郝愷悌說，將持續確保台積電在先進製程和建廠過程中，獲得所需的技術性人力，也將持續協助工會和台積電談判、解決雙方關心的問題。

貿協董事長黃志芳則表示，台商到東南亞、印度等地投資皆會面臨文化差異、挑戰也很大，例如鴻海、緯創及和碩等電子大廠在供應鏈重組潮流下，紛紛至國外設廠，在地化的過程中多少會面臨磨合問題，但台積電具有卓越的企業文化，相信可以順利解決赴美國設廠問題。他指出，台積電董事長劉德音日前也說，台積電有信心克服文化差異等挑戰，「大家對美台雙邊合作要有更多信心」。

台積電 亞利桑納州 投資

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