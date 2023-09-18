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共機台海活動次數創新高 台國防部籲北京停止破壞性行為

記者洪哲政／台北18日電
國防部所公布17日6時至今日6時版的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。（圖：國防部提供）
國防部所公布17日6時至今日6時版的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。（圖：國防部提供）

國防部今天表示，自9月17日至18日晨間，國防部偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對台海及區域安全造成嚴峻挑戰，希望北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。

國防部上午說明昨日6時至今日6時為止共機動態。至今晨6時為止，國軍偵獲共機103架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動，逾越海峽中線及其延伸線進入我西南及東南空域，計40架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部所公布昨日6時至今日6時的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，逾越海峽中線及其延伸線進入我西南及東南空域的40架次共機，由北到南分别為蘇愷-30戰機10架、殲-10戰機12架、殲-11戰機4架、殲-16戰機10架、運油-20加油機2架、空警-500機2架。

國防部表示，自9月17日至18日晨間，國防部偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對台海及區域安全造成嚴峻挑戰。國軍秉持備戰不求戰、應戰不避戰態度，沉著應對，依作戰為背景，訓練為著眼指導，以處處是戰場思維，融入時時做訓練概念，提升防衛作戰能力。

國防部說，台海和平穩定，攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方共同責任。共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，請北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。

國防部 北京 共軍

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