4天143架戰機56戰艦 共軍擾台演練大舉越中線

共機擾台大幅增加，台灣軍方壓力大。(記者洪哲政/攝影)

解放軍 戰機大舉逾越海峽中線，台灣軍方偵查到本周4天內就有143架戰機和56艘戰艦抵近侵擾，國防專家說，這是有朝一日要對付美日機艦並對台發動突襲的演練。

南華早報引述專家報導，人民解放軍從多個戰區派遣飛機和軍艦進行「繞台巡邏」，顯示中共 採取新的策略，準備應付「地區軍事衝突」。

北京 軍事科學與技術智庫「遠望」研究員周晨明(Zhou Chenming，音譯)說，跨戰區的繞台演練在台灣海峽和西太平逐漸常態化，可以想見，是為了準備台海危機爆發時的戰備訓練。

他說，從各戰區指揮部調動不同軍種與部隊，可讓人民解放軍面對美日聯軍挑戰時，佔天時地利之便。

台灣軍方從13日早上6點到14日早上6點就偵測到68架次中共軍機入侵防空識別區，這是今年迄今24小時內架次最頻繁的紀錄。消息來源告訴南華早報，殲-20隱形飛機都出動了，台灣雷達偵測不到的更先進的戰機，可能也參與了演練。

「中國目前殲-20戰機有200多架，因應美國在西太平洋地區佈署的好幾百架F-35閃電2型戰機。」

台灣海軍官校前講師呂禮詩認為，解放軍同時也佈署了戰略支援部隊、火箭部隊等，負責處理有關情報。

他說，中共已經啟動對台全面作戰的「冷發動」策略--先讓台灣人民與軍隊習慣中共部隊的密集演練，再出其不意地以實際行動發動突襲。

呂說，現在，中共不必拿裴洛西訪台或蔡英文會見麥卡錫等理由，舉行大規模擾台演習，不必任何理由都持續演習，「也不讓你知道演習何時開始，何時結束，」「這可能也是北京認知戰的一環，目的是讓台灣人民忘卻警戒。」

東部戰區指揮部的微信帳戶說，本戰區飛行員和地面部隊參加「長距離、跨戰區」的演習，演練登陸、從不熟悉的機場起飛等項目，飛機持續飛了10小時。