中國學者：ECFA想繼續 民進黨須先回應中貿易壁壘調查

上海社科院台灣研究中心主任盛九元認為，台灣若希望維持ECFA，民進黨必須先對中國的貿易壁壘調查正面回應。（取材自看台海微信公眾號）

中國近期動作頻頻，引發外界關注兩岸ECFA是否將終止。對此，上海社科院台灣研究中心主任盛九元指出，若終止ECFA，台灣對中國出口將進一步萎縮，台灣恐陷入經濟困境。他表示，民進黨 若希望維持ECFA框架，必須先對中國的貿易壁壘調查正面回應。

據中國央廣電視總台旗下媒體「看台海」消息，盛九元表示，如果ECFA被終止，長期來看，對台灣經濟將產生幾點不利影響。首先，台灣貨物會失去中國免稅待遇，每年將額外支付高達數十億美元的關稅 額，且將引起台灣對中國出口的進一步萎縮。

其次，由於台灣產品失去中國市場，其經濟發展將失去相應的規模經濟，迫使台灣本土企業生產效率降低，從而進一步引起台灣經濟陷入困境。最後，他警告，ECFA終止也會帶來潛在的政治衝擊，進一步導致台灣經濟受困。

盛九元進一步分析，經過兩岸貿易多年的發展，「台灣與中國經濟互補互利的趨勢短時期內難以改變」，且兩岸經貿合作持續深化，協同參與全球價值鏈，已被證明是台灣參與世界經濟，保持自身外向型經濟高速發展的唯一可行路徑。

他提到，雖然民進黨政府試圖透過「新南向政策」、加大與美國經濟合作等方式，減少對中國的依賴，但短時期內仍難以改變台灣對中國的依賴現狀。

盛九元強調，若終止ECFA所帶來的政治衝擊，將對台灣經濟產生難以迴避的影響。這種態勢絕非參與美國所謂的「安全產業鏈」能夠替代和解決的。

此外，報導提及，截至2022年，中國海關統計，ECFA每年給予台灣的關稅優惠高達8、9億美元。相較之下，台灣長期對中國多項產品輸入台灣採取單方面限制措施，對中國相關產業和企業利益造成損害，「不僅嚴重阻礙ECFA實施，也嚴重違背世貿組織（WTO）的「非歧視 」原則」。

對此，盛九元稱，「中國對台貿易壁壘調查不僅合情合理合法合規」，也表明維護ECFA運行與發展的立場。他指出，民進黨若希望維持ECFA框架，必須先對中國的貿易壁壘調查正面回應，解除對中國相關產品進口的不合理限制。再來，當然是在承認「九二共識」的前提下，恢復兩岸經貿談判，唯有如此，兩岸經貿關係才會回歸正軌。